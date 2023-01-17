https://uz.sputniknews.ru/20230117/uzbekistan-planiruet-uvelichit-eksport-tekstilnoy-produktsii-do-5-mlrd-31515214.html

Узбекистан планирует увеличить экспорт текстильной продукции до $5 млрд

Узбекистан планирует увеличить экспорт текстильной продукции до $5 млрд

О том, как в республике планируют развивать текстильную промышленность в 2023 году - читайте в нашем материале.

2023-01-17T09:05+0500

2023-01-17T09:05+0500

2023-01-17T09:05+0500

экономика

узбекистан

экспорт

текстиль

текстильная продукция

республика

промышленность

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ТАШКЕНТ, 17 янв – Sputnik. В этом году Узбекистан планирует увеличить объем экспорта до $5 млрд и реализовать 76 новых проектов, а также создать 26 тыс. новых рабочих мест. Об этом на брифинге в АИМК сообщил начальник управления Ассоциации "Узтекстильпром" Сардор Одинаев.Также планируется увеличить объем производства промышленной продукции по сравнению с прошлым годом на 6 %, чтобы он достиг отметки в 85 трлн сумов.Известно, что на 72 текстильных и швейно-трикотажных предприятиях налажены учебные курсы, где повышают квалификацию в среднем более 1000 работников.Одинаев рассказал, что в данное время внедряется дуальная система образования, которая основана на сотрудничестве между профессиональными учебными заведениями и текстильными предприятиями. Пилотный проект по подготовке прядильщиков реализуется в Боготском техникуме легкой промышленности.Помимо прочего, в этом году планируют реализовать пилотные проекты по подготовке специалистов по системе дуального образования востребованных профессиональных профессий (швеи, портные, прядильщики, механики) в Каракалпакстане, Хорезмской и Наманганской областях.По итогам прошлого года объем экспорта узбекского текстиля составил $3,2 млрд и вырос на 14,5 %.При этом лидером по импорту текстиля из Узбекистана за второе полугодие 2022 года стала Россия — $454,6 млн, далее идут Турция и Китай — $278,6 млн и $193,7 млн соответственно.Напомним, Узбекистан входит в пятерку ключевых стран-поставщиков текстиля для России наряду с Китаем, Турцией, Азербайджаном и Южной Кореей. В России работают 44 торговых дома узбекских текстильных компаний.На российский рынок свою продукцию в данное время поставляют 250 текстильных компаний. Кроме этого, Узбекистан также планирует создать десятки мультибрендовых магазинов текстильной продукции.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан планирует увеличить экспорт текстильной продукции до $5 млрд о том как в республике планируют развивать текстильную промышленность в 2023 году читайте в нашем материале