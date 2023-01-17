В Ташкенте развернули полевые кухни
© Пресс-служба хокимията Яккасарайского районаХокимиятом Яккасарайского района на территории махалли "Башлык" сооружена палатка-чайхана , созданы все условия для того, чтобы граждане могли прийти в палатку согреться, выпить горячего чая и еды.
© Пресс-служба хокимията Яккасарайского района
Здесь жители города могут согреться горячим чаем и едой.
ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Во всех районах Ташкента развернули полевые кухни. Организовали такие "пункты обогрева" для горожан Министерство обороны совместно с руководством столичных районов, сообщает пресс-служба министерства.
© Пресс-служба хокимията Яккасарайского районаХокимиятом Яккасарайского района на территории махалли "Башлык" сооружена палатка-чайхана , созданы все условия для того, чтобы граждане могли прийти в палатку согреться, выпить горячего чая и еды.
Хокимиятом Яккасарайского района на территории махалли "Башлык" сооружена палатка-чайхана , созданы все условия для того, чтобы граждане могли прийти в палатку согреться, выпить горячего чая и еды.
© Пресс-служба хокимията Яккасарайского района
Здесь жители и гости Ташкента могут получить горячий чай и еду. Есть здесь также книги, шашки и шахматы.
© Пресс-служба хокимията Яккасарайского районаХокимиятом Яккасарайского района на территории махалли "Башлык" сооружена палатка-чайхана , созданы все условия для того, чтобы граждане могли прийти в палатку согреться, выпить горячего чая и еды.
Хокимиятом Яккасарайского района на территории махалли "Башлык" сооружена палатка-чайхана , созданы все условия для того, чтобы граждане могли прийти в палатку согреться, выпить горячего чая и еды.
© Пресс-служба хокимията Яккасарайского района
Адреса полевых кухонь:
Алмазарский район — махалли "Куёш" и "Шодиёна" (97−759−91−77, 97−749−92−46);
Мирзо-Улугбекский район — махалли "Алишерабад" и "Олимлар" (90−074−63−66, 91−773−02−42);
Мирабадский район — махалли "Биродарлик" и "Парвона" (88−548−19−74, 97−293−80−30);
Сергелийский район — махалли "Хонобод" и "Садокат" (99−052−66−83, 99−324−73−06).
Учтепинский район — махалли "Кухна чупонота" и "Ватан" (00−244−42−29, 88−244−42−29);
Чиланзарский район — махалля "Шараф" (97−484−92−73);
Шайхонтохурский район — махалля "Янги Белтепа" (97−345−09−82);
Юнусабадский район — махалли "Отчопар I" и "Посира" (97−463−08−75);
Яккасарайский район — махалли "Бобур" и "Бошлик" (99−817−79−56, 99−837−79−56);
Янгихаётский район — махалля "Навкирон" (77−019−22−19);
Яшнабадский район — махалли "Жарбоши" и "Широнобол" (99−494−95−14, 97−034−00−52);