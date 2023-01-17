https://uz.sputniknews.ru/20230117/v-tashkente-razvernuli-polevye-kuxni-31531575.html

В Ташкенте развернули полевые кухни

В Ташкенте развернули полевые кухни

Здесь жители города могут согреться горячим чаем и едой.

2023-01-17T16:18+0500

2023-01-17T16:18+0500

2023-01-17T16:18+0500

общество

ташкент

министерство обороны узбекистана

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ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Во всех районах Ташкента развернули полевые кухни. Организовали такие "пункты обогрева" для горожан Министерство обороны совместно с руководством столичных районов, сообщает пресс-служба министерства.Здесь жители и гости Ташкента могут получить горячий чай и еду. Есть здесь также книги, шашки и шахматы.Адреса полевых кухонь:Читайте также: Жителей столицы полностью обеспечат газом и светом в течение недели

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