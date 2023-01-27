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Какие продукты лучше не употреблять на завтрак – мнение диетолога
Какие продукты лучше не употреблять на завтрак – мнение диетолога
От каких продуктов лучше воздержаться во время завтрака
2023-01-27T07:01+0500
2023-01-27T07:01+0500
это интересно
мнение эксперта
продукты
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На завтрак вредно есть бекон и колбасные изделия. Также с утра следует отказаться от кофе и соков, считает диетолог Наталья Зубарева. Об этом сообщает РИА Новости.Людям, у которых плохой аппетит по утрам, стоит ужинать за три-четыре часа до сна, посоветовала Зубарева.Читайте также:Как не заболеть во время отпуска — советы экспертовВрач: это самая частая причина головокружения
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какие продукты лучше не есть на завтрак от каких продуктов лучше воздержаться во время завтрака что вредно есть на завтрак натальи зубаревой наталья зубарева советы диетолога новости новость мнение эксперта что есть на завтрак что полезно есть на завтрак
какие продукты лучше не есть на завтрак от каких продуктов лучше воздержаться во время завтрака что вредно есть на завтрак натальи зубаревой наталья зубарева советы диетолога новости новость мнение эксперта что есть на завтрак что полезно есть на завтрак

Какие продукты лучше не употреблять на завтрак – мнение диетолога

07:01 27.01.2023
© Foto : Unsplash / Margarita ZuevaОвсяная каша с орехами и изюмом
Овсяная каша с орехами и изюмом - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2023
© Foto : Unsplash / Margarita Zueva
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Диетолог рассказала, от каких продуктов лучше воздержаться во время завтрака. Подробности - в нашем материале.
На завтрак вредно есть бекон и колбасные изделия. Также с утра следует отказаться от кофе и соков, считает диетолог Наталья Зубарева. Об этом сообщает РИА Новости.
"В стоп-листе на завтрак должны быть кофе, сосиски, бекон, колбасы. Сейчас вообще нельзя есть никакую колбасу. Нужно убрать соки. Они повышают уровень сахара в крови. Таким образом, все вредное употребляем только после завтрака, если хотите", — уточнила диетолог.
Людям, у которых плохой аппетит по утрам, стоит ужинать за три-четыре часа до сна, посоветовала Зубарева.
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