https://uz.sputniknews.ru/20230127/eti-produkty-luchshe-ne-est-na-zavtrak--ekspert-25727740.html

Какие продукты лучше не употреблять на завтрак – мнение диетолога

Какие продукты лучше не употреблять на завтрак – мнение диетолога

От каких продуктов лучше воздержаться во время завтрака

2023-01-27T07:01+0500

2023-01-27T07:01+0500

2023-01-27T07:01+0500

это интересно

мнение эксперта

продукты

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На завтрак вредно есть бекон и колбасные изделия. Также с утра следует отказаться от кофе и соков, считает диетолог Наталья Зубарева. Об этом сообщает РИА Новости.Людям, у которых плохой аппетит по утрам, стоит ужинать за три-четыре часа до сна, посоветовала Зубарева.Читайте также:Как не заболеть во время отпуска — советы экспертовВрач: это самая частая причина головокружения

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