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Узбекистан приостановил перевозки в Афганистан ж/д транспортом

Узбекистан приостановил перевозки в Афганистан ж/д транспортом

В "Узбекистон темир йуллари" назвали причину прекращения перевозок на территорию соседней страны.

2023-02-01T15:47+0500

2023-02-01T15:47+0500

2023-02-01T15:47+0500

общество

афганистан

узбекистан

узбекистон темир йуллари

железная дорога

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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" приостановило перевозки в Афганистан, сообщает пресс-служба компании.По данным пресс-службы, руководство приняло такое решение из-за невыполнения афганской стороной обязательств по техническим работам.В компании также объяснили, что в декабре 2022-го представители Узбекистана и Афганистана согласовали план технических работ до 1 февраля 2023 года.Стороны также должны были подписать до 27 января 2023-го новый контракт на эксплуатацию и обслуживание железнодорожной линии "Хайратон - Мазари-Шариф" в Афганистане.Теперь для обеспечения перевозок в Афганистан грузов первой необходимости узбекская сторона будет оказывать помощь в их доставке. Для этого компания использует автотранспорт из логистических центров и речной порт в Термезе. Напомним, что в ноябре 2010 года перевозчик сдал в эксплуатацию участок Хайратон - Мазари-Шариф в Афганистане протяженностью 75 км и стоимостью $129 млн. За последние 10 лет через железную дорогу в Афганистан и транзитом в другие страны было перевезли около 28 млн тонн грузов. Читайте также: Узбекистан обсуждает с Россией использование трансафганского коридора

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