https://uz.sputniknews.ru/20230201/31891104.html
Узбекистан приостановил перевозки в Афганистан ж/д транспортом
Узбекистан приостановил перевозки в Афганистан ж/д транспортом
В "Узбекистон темир йуллари" назвали причину прекращения перевозок на территорию соседней страны.
2023-02-01T15:47+0500
2023-02-01T15:47+0500
2023-02-01T15:47+0500
общество
афганистан
узбекистан
узбекистон темир йуллари
железная дорога
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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" приостановило перевозки в Афганистан, сообщает пресс-служба компании.По данным пресс-службы, руководство приняло такое решение из-за невыполнения афганской стороной обязательств по техническим работам.В компании также объяснили, что в декабре 2022-го представители Узбекистана и Афганистана согласовали план технических работ до 1 февраля 2023 года.Стороны также должны были подписать до 27 января 2023-го новый контракт на эксплуатацию и обслуживание железнодорожной линии "Хайратон - Мазари-Шариф" в Афганистане.Теперь для обеспечения перевозок в Афганистан грузов первой необходимости узбекская сторона будет оказывать помощь в их доставке. Для этого компания использует автотранспорт из логистических центров и речной порт в Термезе. Напомним, что в ноябре 2010 года перевозчик сдал в эксплуатацию участок Хайратон - Мазари-Шариф в Афганистане протяженностью 75 км и стоимостью $129 млн. За последние 10 лет через железную дорогу в Афганистан и транзитом в другие страны было перевезли около 28 млн тонн грузов. Читайте также: Узбекистан обсуждает с Россией использование трансафганского коридора
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узбекистан афганистан узбекистон темир йуллари перевозки приостановили
узбекистан афганистан узбекистон темир йуллари перевозки приостановили
Узбекистан приостановил перевозки в Афганистан ж/д транспортом
В "Узбекистон темир йуллари" назвали причину прекращения перевозок на территорию соседней страны.
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" приостановило перевозки в Афганистан, сообщает пресс-служба компании.
По данным пресс-службы, руководство приняло такое решение из-за невыполнения афганской стороной обязательств по техническим работам.
"В связи с тем, что Управление железных дорог Афганистана не успевает в срок реализовать согласованные меры, объявляется, что железнодорожные перевозки в страну будут приостановлены с 1 февраля", - сообщили в пресс-службе перевозчика.
В компании также объяснили, что в декабре 2022-го представители Узбекистана и Афганистана согласовали план технических работ до 1 февраля 2023 года.
Стороны также должны были подписать до 27 января 2023-го новый контракт на эксплуатацию и обслуживание железнодорожной линии "Хайратон - Мазари-Шариф" в Афганистане.
Теперь для обеспечения перевозок в Афганистан грузов первой необходимости узбекская сторона будет оказывать помощь в их доставке.
Для этого компания использует автотранспорт из логистических центров и речной порт в Термезе.
Напомним, что в ноябре 2010 года перевозчик сдал в эксплуатацию участок Хайратон - Мазари-Шариф в Афганистане протяженностью 75 км и стоимостью $129 млн.
За последние 10 лет через железную дорогу в Афганистан и транзитом в другие страны было перевезли около 28 млн тонн грузов.