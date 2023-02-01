https://uz.sputniknews.ru/20230201/patyr-registan-i-ulybki-kakim-pomnyat-borisa-eltsina-v-uzbekistane-31886924.html

Патыр, Регистан и улыбки: каким помнят Бориса Ельцина в Узбекистане

Патыр, Регистан и улыбки: каким помнят Бориса Ельцина в Узбекистане

1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 92 года. С государственным визитом в Узбекистане он был два раза. Sputnik Узбекистан вспоминает яркие моменты этих визитов, а также публикует уникальные архивные кадры.

2023-02-01T22:00+0500

2023-02-01T22:00+0500

2023-02-01T22:00+0500

фото

узбекистан

история

президент узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/01/31885653_0:231:2146:1438_1920x0_80_0_0_b8cd73381db3779460de7ffb9144c9f5.jpg

С первым рабочим визитом Борис Ельцин приехал в Узбекистан в мае 1992 года. Тогда он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое проходило в Ташкенте. Кроме того, Ельцин вместе с первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым посетил в Самарканде.Во второй раз он приехал в республику в октябре 1998 года. В рамках этого визита президенты Узбекистана и России подписали Договор об углублении экономического сотрудничества.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

патыр регистан и улыбки каким помнят бориса ельцина в узбекистане 1 февраля первому президенту россии борису ельцину исполнилось бы 92 года с государственным визитом в узбекистане он был два раза sputnik узбекистан вспоминает яркие моменты этих визитов а также публикует уникальные архивные кадры