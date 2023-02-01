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Патыр, Регистан и улыбки: каким помнят Бориса Ельцина в Узбекистане
Патыр, Регистан и улыбки: каким помнят Бориса Ельцина в Узбекистане
1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 92 года. С государственным визитом в Узбекистане он был два раза. Sputnik Узбекистан вспоминает яркие моменты этих визитов, а также публикует уникальные архивные кадры.
2023-02-01T22:00+0500
2023-02-01T22:00+0500
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С первым рабочим визитом Борис Ельцин приехал в Узбекистан в мае 1992 года. Тогда он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое проходило в Ташкенте. Кроме того, Ельцин вместе с первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым посетил в Самарканде.Во второй раз он приехал в республику в октябре 1998 года. В рамках этого визита президенты Узбекистана и России подписали Договор об углублении экономического сотрудничества.
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патыр регистан и улыбки каким помнят бориса ельцина в узбекистане 1 февраля первому президенту россии борису ельцину исполнилось бы 92 года с государственным визитом в узбекистане он был два раза sputnik узбекистан вспоминает яркие моменты этих визитов а также публикует уникальные архивные кадры
патыр регистан и улыбки каким помнят бориса ельцина в узбекистане 1 февраля первому президенту россии борису ельцину исполнилось бы 92 года с государственным визитом в узбекистане он был два раза sputnik узбекистан вспоминает яркие моменты этих визитов а также публикует уникальные архивные кадры

Патыр, Регистан и улыбки: каким помнят Бориса Ельцина в Узбекистане

22:00 01.02.2023
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1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 92 года. С государственным визитом в Узбекистане он был два раза. Sputnik Узбекистан вспоминает яркие моменты этих визитов, а также публикует уникальные архивные кадры.
С первым рабочим визитом Борис Ельцин приехал в Узбекистан в мае 1992 года. Тогда он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое проходило в Ташкенте. Кроме того, Ельцин вместе с первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым посетил в Самарканде.
Во второй раз он приехал в республику в октябре 1998 года. В рамках этого визита президенты Узбекистана и России подписали Договор об углублении экономического сотрудничества.
© Sputnik / Дмитрий Донской

Встреча делегации России, прибывшей на встречу глав государств СНГ, во главе с президентом Борисом Ельциным в аэропорту Ташкента.

Встреча делегации России, прибывшей на встречу глав государств СНГ, во главе с президентом Борисом Ельциным в аэропорту Ташкента. - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik / Дмитрий Донской

Встреча делегации России, прибывшей на встречу глав государств СНГ, во главе с президентом Борисом Ельциным в аэропорту Ташкента.

© Sputnik / Дмитрий Донской

Борис Ельцин перед встречей с президентом Узбекистана Исламом Каримовым.

Борис Ельцин перед встречей с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik / Дмитрий Донской

Борис Ельцин перед встречей с президентом Узбекистана Исламом Каримовым.

© Sputnik / Дмитрий Донской

Первый президент России Борис Ельцин и первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

Первый президент России Борис Ельцин и первый президент Узбекистана Ислам Каримов. - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik / Дмитрий Донской

Первый президент России Борис Ельцин и первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

© Sputnik / Дмитрий Донской

Борис Ельцин осматривает достопримечательности Самарканда во время визита в Узбекистан.

Борис Ельцин осматривает достопримечательности Самарканда во время визита в Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik / Дмитрий Донской

Борис Ельцин осматривает достопримечательности Самарканда во время визита в Узбекистан.

© Sputnik / Дмитрий Донской

Ельцин в Самарканде.

Ельцин в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik / Дмитрий Донской

Ельцин в Самарканде.

© Sputnik / Дмитрий Донской

Первый визит Бориса Ельцина в Узбекистан.

Первый визит Бориса Ельцина в Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik / Дмитрий Донской

Первый визит Бориса Ельцина в Узбекистан.

© Sputnik / Дмитрий Донской

Борис Ельцин на одном из городских рынков Самарканда во время визита в Узбекистан.

Борис Ельцин на одном из городских рынков Самарканда во время визита в Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik / Дмитрий Донской

Борис Ельцин на одном из городских рынков Самарканда во время визита в Узбекистан.

© Sputnik / Дмитрий Донской

Борис Ельцин посещает городской рынок в Самарканде.

Борис Ельцин посещает городской рынок в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik / Дмитрий Донской

Борис Ельцин посещает городской рынок в Самарканде.

© Sputnik / Дмитрий Донской

Борис Ельцин и Ислам Каримов на городском сельскохозяйственном рынке в Самарканде.

Борис Ельцин и Ислам Каримов на городском сельскохозяйственном рынке в Самарканде. - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik / Дмитрий Донской

Борис Ельцин и Ислам Каримов на городском сельскохозяйственном рынке в Самарканде.

© Sputnik / Дмитрий Донской

Ельцин иКаримов на встрече с жителями Самарканда.

Ельцин иКаримов на встрече с жителями Самарканда. - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik / Дмитрий Донской

Ельцин иКаримов на встрече с жителями Самарканда.

© Sputnik / Владимир Родионов

Визит первого президента России Бориса Ельцина в Узбекистан в 1998 году. Подписание ряда совместных российско-узбекских документов.

Визит первого президента России Бориса Ельцина в Узбекистан в 1998 году. Подписание ряда совместных российско-узбекских документов. - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik / Владимир Родионов

Визит первого президента России Бориса Ельцина в Узбекистан в 1998 году. Подписание ряда совместных российско-узбекских документов.

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