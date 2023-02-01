Патыр, Регистан и улыбки: каким помнят Бориса Ельцина в Узбекистане
Патыр, Регистан и улыбки: каким помнят Бориса Ельцина в Узбекистане
1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 92 года. С государственным визитом в Узбекистане он был два раза. Sputnik Узбекистан вспоминает яркие моменты этих визитов, а также публикует уникальные архивные кадры.
С первым рабочим визитом Борис Ельцин приехал в Узбекистан в мае 1992 года. Тогда он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое проходило в Ташкенте. Кроме того, Ельцин вместе с первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым посетил в Самарканде.Во второй раз он приехал в республику в октябре 1998 года. В рамках этого визита президенты Узбекистана и России подписали Договор об углублении экономического сотрудничества.
патыр регистан и улыбки каким помнят бориса ельцина в узбекистане 1 февраля первому президенту россии борису ельцину исполнилось бы 92 года с государственным визитом в узбекистане он был два раза sputnik узбекистан вспоминает яркие моменты этих визитов а также публикует уникальные архивные кадры
патыр регистан и улыбки каким помнят бориса ельцина в узбекистане 1 февраля первому президенту россии борису ельцину исполнилось бы 92 года с государственным визитом в узбекистане он был два раза sputnik узбекистан вспоминает яркие моменты этих визитов а также публикует уникальные архивные кадры
Патыр, Регистан и улыбки: каким помнят Бориса Ельцина в Узбекистане
1 февраля первому президенту России Борису Ельцину исполнилось бы 92 года. С государственным визитом в Узбекистане он был два раза. Sputnik Узбекистан вспоминает яркие моменты этих визитов, а также публикует уникальные архивные кадры.
С первым рабочим визитом Борис Ельцин приехал в Узбекистан в мае 1992 года. Тогда он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое проходило в Ташкенте. Кроме того, Ельцин вместе с первым президентом Узбекистана Исламом Каримовым посетил в Самарканде.
Во второй раз он приехал в республику в октябре 1998 года. В рамках этого визита президенты Узбекистана и России подписали Договор об углублении экономического сотрудничества.