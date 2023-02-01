https://uz.sputniknews.ru/20230201/prezident-posetil-tekstilnoe-predpriyatie-v-andijanskoy-oblasti-31896056.html

Президент посетил текстильное предприятие в Андижанской области

Президент посетил текстильное предприятие в Андижанской области

В рамках проекта общей стоимостью 113 млрд сумов на предприятии действует центр профессионального обучения для безработных женщин.

2023-02-01T14:58+0500

2023-02-01T14:58+0500

2023-02-01T15:01+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

президент

шавкат мирзиёев

андижанская область

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Андижанскую область. Первым он посетил Бустанлыкский район.Здесь глава государства побывал на открытом недавно текстильном предприятии ОСОО "Сайёра фаввораси", сообщает пресс-служба главы государства.Общая стоимость проекта – 113 млрд сумов. На эти деньги здесь построили производственное здание, оснастили его современным оборудованием.Предприятие выпускает более 50 видов готовых трикотажных изделий для мужчин, женщин и детей. Производственная мощность - 1 миллион 200 тысяч единиц продукции в год. В компании трудятся около тысячи местных жителей.Основную часть продукции предприятие экспортирует под брендом "Elegance SM". Годовой объем экспорта может составить $4 млн.На предприятии действует центр профессионального обучения, где безработные жители региона могут получить профессию. На сегодняшний день в центре закончили обучение с последующим трудоустройством 200 малообеспеченных женщин.Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетит ряд регионов республики

андижанская область

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