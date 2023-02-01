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Монумент Независимости в Парке Новый Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Новый Узбекистан: эпоха реформ
В последние годы в Узбекистане проводятся реформы по пяти основным приоритетным направлениям развития. Страна добилась больших результатов практически во всех сферах.
https://uz.sputniknews.ru/20230201/prezident-posetil-tekstilnoe-predpriyatie-v-andijanskoy-oblasti-31896056.html
Президент посетил текстильное предприятие в Андижанской области
Президент посетил текстильное предприятие в Андижанской области
В рамках проекта общей стоимостью 113 млрд сумов на предприятии действует центр профессионального обучения для безработных женщин.
2023-02-01T14:58+0500
2023-02-01T15:01+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
президент
шавкат мирзиёев
андижанская область
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Андижанскую область. Первым он посетил Бустанлыкский район.Здесь глава государства побывал на открытом недавно текстильном предприятии ОСОО "Сайёра фаввораси", сообщает пресс-служба главы государства.Общая стоимость проекта – 113 млрд сумов. На эти деньги здесь построили производственное здание, оснастили его современным оборудованием.Предприятие выпускает более 50 видов готовых трикотажных изделий для мужчин, женщин и детей. Производственная мощность - 1 миллион 200 тысяч единиц продукции в год. В компании трудятся около тысячи местных жителей.Основную часть продукции предприятие экспортирует под брендом "Elegance SM". Годовой объем экспорта может составить $4 млн.На предприятии действует центр профессионального обучения, где безработные жители региона могут получить профессию. На сегодняшний день в центре закончили обучение с последующим трудоустройством 200 малообеспеченных женщин.Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетит ряд регионов республики
андижанская область
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узбекистан президент шавкат мирзиёев поездка андижанская область бустонлыкский район поездка текстильное предприятие трудоустройство обучение
узбекистан президент шавкат мирзиёев поездка андижанская область бустонлыкский район поездка текстильное предприятие трудоустройство обучение

Президент посетил текстильное предприятие в Андижанской области

14:58 01.02.2023 (обновлено: 15:01 01.02.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие "Сайёра фаввораси".
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие Сайёра фаввораси. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В рамках проекта общей стоимостью 113 млрд сумов на предприятии действует центр профессионального обучения для безработных женщин.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Андижанскую область. Первым он посетил Бустанлыкский район.
Здесь глава государства побывал на открытом недавно текстильном предприятии ОСОО "Сайёра фаввораси", сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие "Сайёра фаввораси".
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие Сайёра фаввораси. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2023
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие "Сайёра фаввораси".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Общая стоимость проекта – 113 млрд сумов. На эти деньги здесь построили производственное здание, оснастили его современным оборудованием.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие "Сайёра фаввораси".
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие Сайёра фаввораси. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2023
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие "Сайёра фаввораси".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Предприятие выпускает более 50 видов готовых трикотажных изделий для мужчин, женщин и детей. Производственная мощность - 1 миллион 200 тысяч единиц продукции в год. В компании трудятся около тысячи местных жителей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие "Сайёра фаввораси".
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие Сайёра фаввораси. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2023
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие "Сайёра фаввораси".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Основную часть продукции предприятие экспортирует под брендом "Elegance SM". Годовой объем экспорта может составить $4 млн.
"Когда мы приступали к созданию условий для этого предприятия, многие не верили, что оно успешно заработает. Бустан был одним из экономически отсталых районов. Радует, что открываются такие предприятия, а люди обретают источник дохода. Необходимо продолжать эту работу и увеличивать количество рабочих мест", - сказал глава государства.
На предприятии действует центр профессионального обучения, где безработные жители региона могут получить профессию. На сегодняшний день в центре закончили обучение с последующим трудоустройством 200 малообеспеченных женщин.
Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетит ряд регионов республики
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