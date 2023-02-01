Президент посетил текстильное предприятие в Андижанской области
14:58 01.02.2023 (обновлено: 15:01 01.02.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие "Сайёра фаввораси".
В рамках проекта общей стоимостью 113 млрд сумов на предприятии действует центр профессионального обучения для безработных женщин.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Андижанскую область. Первым он посетил Бустанлыкский район.
Здесь глава государства побывал на открытом недавно текстильном предприятии ОСОО "Сайёра фаввораси", сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие "Сайёра фаввораси".
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие "Сайёра фаввораси".
Общая стоимость проекта – 113 млрд сумов. На эти деньги здесь построили производственное здание, оснастили его современным оборудованием.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие "Сайёра фаввораси".
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие "Сайёра фаввораси".
Предприятие выпускает более 50 видов готовых трикотажных изделий для мужчин, женщин и детей. Производственная мощность - 1 миллион 200 тысяч единиц продукции в год. В компании трудятся около тысячи местных жителей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие "Сайёра фаввораси".
Визит Шавката Мирзиёева в Андижанскую область на текстильное предприятие "Сайёра фаввораси".
Основную часть продукции предприятие экспортирует под брендом "Elegance SM". Годовой объем экспорта может составить $4 млн.
"Когда мы приступали к созданию условий для этого предприятия, многие не верили, что оно успешно заработает. Бустан был одним из экономически отсталых районов. Радует, что открываются такие предприятия, а люди обретают источник дохода. Необходимо продолжать эту работу и увеличивать количество рабочих мест", - сказал глава государства.
На предприятии действует центр профессионального обучения, где безработные жители региона могут получить профессию. На сегодняшний день в центре закончили обучение с последующим трудоустройством 200 малообеспеченных женщин.
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