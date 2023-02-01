https://uz.sputniknews.ru/20230201/shavkat-mirziyoev-posetit-ryad-regionov-respubliki-31881931.html

Шавкат Мирзиёев посетит ряд регионов республики

Шавкат Мирзиёев посетит ряд регионов республики

Глава государства ознакомится с работой промышленных предприятий, строительством жилья и образованием на региональном уровне.

2023-02-01T10:58+0500

2023-02-01T10:58+0500

2023-02-01T11:10+0500

политика

президент

шавкат мирзиёев

андижанская область

наманганская область

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в Андижанскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Во вторник президент также посетит Ферганскую и Наманганскую области.В регионах глава государства ознакомится с проводимой работой по развитию экономики и повышению благосостояния жителей.Шавкат Мирзиёев посетит промышленные предприятия и новые жилые дома, проверит ход выполнения задач по профессиональному обучению молодежи и обеспечению занятости населения. Читайте также: В республике модифицируют систему общественного транспорта

андижанская область

наманганская область

ферганская область

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