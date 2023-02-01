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https://uz.sputniknews.ru/20230201/shavkat-mirziyoev-posetit-ryad-regionov-respubliki-31881931.html
Шавкат Мирзиёев посетит ряд регионов республики
Шавкат Мирзиёев посетит ряд регионов республики
Глава государства ознакомится с работой промышленных предприятий, строительством жилья и образованием на региональном уровне.
2023-02-01T10:58+0500
2023-02-01T11:10+0500
политика
президент
шавкат мирзиёев
андижанская область
наманганская область
ферганская область
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ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в Андижанскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Во вторник президент также посетит Ферганскую и Наманганскую области.В регионах глава государства ознакомится с проводимой работой по развитию экономики и повышению благосостояния жителей.Шавкат Мирзиёев посетит промышленные предприятия и новые жилые дома, проверит ход выполнения задач по профессиональному обучению молодежи и обеспечению занятости населения. Читайте также: В республике модифицируют систему общественного транспорта
андижанская область
наманганская область
ферганская область
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президент шавкат мирзиёев ферганская наманганская андижанская область развитие экономики повышение благосостояния трудоустройство обучение
президент шавкат мирзиёев ферганская наманганская андижанская область развитие экономики повышение благосостояния трудоустройство обучение

Шавкат Мирзиёев посетит ряд регионов республики

10:58 01.02.2023 (обновлено: 11:10 01.02.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам внедрения новой системы общественного транспорта в городах Ташкенте, Нукусе и областных центрах.
Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам внедрения новой системы общественного транспорта в городах Ташкенте, Нукусе и областных центрах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава государства ознакомится с работой промышленных предприятий, строительством жилья и образованием на региональном уровне.
ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев отбыл в Андижанскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Во вторник президент также посетит Ферганскую и Наманганскую области.
В регионах глава государства ознакомится с проводимой работой по развитию экономики и повышению благосостояния жителей.
Шавкат Мирзиёев посетит промышленные предприятия и новые жилые дома, проверит ход выполнения задач по профессиональному обучению молодежи и обеспечению занятости населения.
Читайте также: В республике модифицируют систему общественного транспорта
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