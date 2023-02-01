https://uz.sputniknews.ru/20230201/razmer-lgotnyx-kreditov-dlya-semeynogo-biznesa-uvelichat-31883475.html

Размер льготных кредитов для семейного бизнеса увеличат

Размер льготных кредитов для семейного бизнеса увеличат

В 2023 году на финансирование проектов в рамках программ развития семейного предпринимательства направят не менее 13 триллионов сумов.

2023-02-01T11:49+0500

2023-02-01T11:49+0500

2023-02-01T11:59+0500

общество

кредит

льгота

предприниматели

законодательство

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Размер льготных кредитов на развитие семейного бизнеса увеличится. Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.Льготные кредиты в первую очередь смогут получить те предприниматели, которые ранее не брали кредитов по этим программам.Дехканские хозяйства, взявшие земельные участки сельскохозяйственного назначения в долгосрочную аренду, смогут получить беззалоговый кредит до 50 млн сумов.В 2023 году на финансирование проектов в рамках программ развития семейного предпринимательства направят не менее 13 триллионов сумов.При этом 2,8 триллиона сумов выделят из собственных ресурсов АК "Халк банки", АКБ "Агробанк" и АКБ "Микрокредитбанк".Размер кредитов на проекты по расширению производства, услуг и ремесленничества, а также кооперации с населением и надомничества в махаллях, увеличится с 225 млн сумов до 300 млн сумов. При этом инициатор должен участвовать в проекте с долей не менее 30%.Граждане, получающие льготные кредиты, получают статус самозанятых.Кроме того, по рекомендации помощника хокима часть кредита размером до 10 млн сумов (для ремесленников - до 20 млн сумов) банк переведет на банковскую карту (с ограничением возможности обналичивания).В рамках программ кредиты выдаются по льготной ставке 14%.Президент поручил уполномоченным банкам с 1 июня 2023 года наладить идентификацию заемщика по биометрическим данным для цифровой верификации. В этом им помогут Агентство персонализации и МВД.Читайте также: Семейным предпринимателям предоставят новые льготные кредиты

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