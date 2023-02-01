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Ташкентская область будет закупать скот в Алтайском крае
Ташкентская область будет закупать скот в Алтайском крае
Губернатор области Зоир Мирзаев обсудил перспективы сотрудничества с главой алтайской компании "Меркит" Александром Кулаковым.
2023-02-01T13:17+0500
2023-02-01T13:17+0500
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россия
импорт
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ТАШКЕНТ, 1 февраля — Sputnik. Ташкентская область будет закупать крупный рогатый скот в Алтайском крае. Об этом сообщили в областной администрации.Губернатор области Зоир Мирзаев обсудил перспективы сотрудничества с главой алтайской компании "Меркит" Александром Кулаковым.Участники встречи затронули вопросы развития животноводческой отрасли в регионах, создания предприятий по переработке мясной продукции.В ходе встречи отдельно поговорили о ввозе и разведении крупного рогатого скота с Алтая в Ташкентскую область.Кроме того, стороны рассмотрели предложения по увеличению объемов производства конкурентоспособной продукции на экспорт, по эффективному использованию выделенных площадей.Читайте также: Узбекистан обсуждает с Россией использование трансафганского коридора
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алтайский край ташкентская область узбекистан россия импорт крупный рогатый скот сотрудничество
алтайский край ташкентская область узбекистан россия импорт крупный рогатый скот сотрудничество

Ташкентская область будет закупать скот в Алтайском крае

13:17 01.02.2023
© Тошкент вилояти ҳокимлигиТошкент вилояти ҳокимлиги
Тошкент вилояти ҳокимлиги - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2023
© Тошкент вилояти ҳокимлиги
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Губернатор области Зоир Мирзаев обсудил перспективы сотрудничества с главой алтайской компании "Меркит" Александром Кулаковым.
ТАШКЕНТ, 1 февраля — Sputnik. Ташкентская область будет закупать крупный рогатый скот в Алтайском крае. Об этом сообщили в областной администрации.
Губернатор области Зоир Мирзаев обсудил перспективы сотрудничества с главой алтайской компании "Меркит" Александром Кулаковым.
© Тошкент вилояти ҳокимлигиТошкент вилояти ҳокимлиги
Тошкент вилояти ҳокимлиги - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2023
Тошкент вилояти ҳокимлиги
© Тошкент вилояти ҳокимлиги
Участники встречи затронули вопросы развития животноводческой отрасли в регионах, создания предприятий по переработке мясной продукции.
В ходе встречи отдельно поговорили о ввозе и разведении крупного рогатого скота с Алтая в Ташкентскую область.
Кроме того, стороны рассмотрели предложения по увеличению объемов производства конкурентоспособной продукции на экспорт, по эффективному использованию выделенных площадей.
Читайте также: Узбекистан обсуждает с Россией использование трансафганского коридора
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