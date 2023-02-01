https://uz.sputniknews.ru/20230201/tashkentskaya-oblast-budet-zakupat-skot-v-altayskom-krae-31890056.html

Ташкентская область будет закупать скот в Алтайском крае

Ташкентская область будет закупать скот в Алтайском крае

Губернатор области Зоир Мирзаев обсудил перспективы сотрудничества с главой алтайской компании "Меркит" Александром Кулаковым.

2023-02-01T13:17+0500

2023-02-01T13:17+0500

2023-02-01T13:17+0500

общество

узбекистан

россия

импорт

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 1 февраля — Sputnik. Ташкентская область будет закупать крупный рогатый скот в Алтайском крае. Об этом сообщили в областной администрации.Губернатор области Зоир Мирзаев обсудил перспективы сотрудничества с главой алтайской компании "Меркит" Александром Кулаковым.Участники встречи затронули вопросы развития животноводческой отрасли в регионах, создания предприятий по переработке мясной продукции.В ходе встречи отдельно поговорили о ввозе и разведении крупного рогатого скота с Алтая в Ташкентскую область.Кроме того, стороны рассмотрели предложения по увеличению объемов производства конкурентоспособной продукции на экспорт, по эффективному использованию выделенных площадей.Читайте также: Узбекистан обсуждает с Россией использование трансафганского коридора

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россия

ташкентская область

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