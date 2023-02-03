https://uz.sputniknews.ru/20230203/prezident-posetil-tekstilnoe-predpriyatie-v-namanganskoy-oblasti--foto-31976149.html
Президент посетил текстильное предприятие в Наманганской области — фото
Президент посетил текстильное предприятие в Наманганской области — фото
Президент ознакомился с технологическим процессом и высоко оценил качество продукции, а также экспортный потенциал предприятия. Подробности - в нашем материале.
2023-02-03T13:47+0500
2023-02-03T13:47+0500
2023-02-03T13:47+0500
экономика
президент
президент узбекистана
наманганская область
текстиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31973159_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9cf56648d0149b54dd57d5b8381b487c.jpg
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил текстильное предприятие "Fazman tekstil" в Давлатабадском районе Наманганской области. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Глава государства подчеркнул, что перед налаживанием производства, необходимо определить рынок сбыта и сотрудничать с мировыми брендами. В результате создания благоприятной деловой среды для иностранных инвесторов в Наманганской области производится одежда различных зарубежных брендов.Так, "Fazman tekstil" способно выпускать один миллион костюмов и брюк в год. Планируется, что экспорт предприятия в этом году составит $15 млн.Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом и высоко оценил качество продукции, а также экспортный потенциал предприятия.Кроме этого, президент посетил организованный здесь учебный центр, где молодежь осваивает профессию.
наманганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31973159_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_7b764263412aae60c1cd9923cec1ac41.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент посетил текстильное предприятие в наманганской области фото президент ознакомился с технологическим процессом и высоко оценил качество продукции а также экспортный потенциал предприятия подробности в нашем материале
президент посетил текстильное предприятие в наманганской области фото президент ознакомился с технологическим процессом и высоко оценил качество продукции а также экспортный потенциал предприятия подробности в нашем материале
Президент посетил текстильное предприятие в Наманганской области — фото
Президент ознакомился с технологическим процессом и высоко оценил качество продукции, а также экспортный потенциал предприятия. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил текстильное предприятие "Fazman tekstil" в Давлатабадском районе Наманганской области. Об этом сообщает пресс-служба
главы республики.
Глава государства подчеркнул, что перед налаживанием производства, необходимо определить рынок сбыта и сотрудничать с мировыми брендами. В результате создания благоприятной деловой среды для иностранных инвесторов в Наманганской области производится одежда различных зарубежных брендов.
Так, "Fazman tekstil" способно выпускать один миллион костюмов и брюк в год. Планируется, что экспорт предприятия в этом году составит $15 млн.
Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом и высоко оценил качество продукции, а также экспортный потенциал предприятия.
Кроме этого, президент посетил организованный здесь учебный центр, где молодежь осваивает профессию.