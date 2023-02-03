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https://uz.sputniknews.ru/20230203/prezident-posetil-tekstilnoe-predpriyatie-v-namanganskoy-oblasti--foto-31976149.html
Президент посетил текстильное предприятие в Наманганской области — фото
Президент посетил текстильное предприятие в Наманганской области — фото
Президент ознакомился с технологическим процессом и высоко оценил качество продукции, а также экспортный потенциал предприятия. Подробности - в нашем материале.
2023-02-03T13:47+0500
2023-02-03T13:47+0500
экономика
президент
президент узбекистана
наманганская область
текстиль
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил текстильное предприятие "Fazman tekstil" в Давлатабадском районе Наманганской области. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Глава государства подчеркнул, что перед налаживанием производства, необходимо определить рынок сбыта и сотрудничать с мировыми брендами. В результате создания благоприятной деловой среды для иностранных инвесторов в Наманганской области производится одежда различных зарубежных брендов.Так, "Fazman tekstil" способно выпускать один миллион костюмов и брюк в год. Планируется, что экспорт предприятия в этом году составит $15 млн.Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом и высоко оценил качество продукции, а также экспортный потенциал предприятия.Кроме этого, президент посетил организованный здесь учебный центр, где молодежь осваивает профессию.
наманганская область
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президент посетил текстильное предприятие в наманганской области фото президент ознакомился с технологическим процессом и высоко оценил качество продукции а также экспортный потенциал предприятия подробности в нашем материале
президент посетил текстильное предприятие в наманганской области фото президент ознакомился с технологическим процессом и высоко оценил качество продукции а также экспортный потенциал предприятия подробности в нашем материале

Президент посетил текстильное предприятие в Наманганской области — фото

13:47 03.02.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Наманганскую область на предприятие "Fazman tekstil" в Давлатабадском районе.
Визит Шавката Мирзиёева в Наманганскую область на предприятие Fazman tekstil в Давлатабадском районе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент ознакомился с технологическим процессом и высоко оценил качество продукции, а также экспортный потенциал предприятия. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил текстильное предприятие "Fazman tekstil" в Давлатабадском районе Наманганской области. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Наманганскую область на предприятие "Fazman tekstil" в Давлатабадском районе.
Визит Шавката Мирзиёева в Наманганскую область на предприятие Fazman tekstil в Давлатабадском районе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства подчеркнул, что перед налаживанием производства, необходимо определить рынок сбыта и сотрудничать с мировыми брендами. В результате создания благоприятной деловой среды для иностранных инвесторов в Наманганской области производится одежда различных зарубежных брендов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Наманганскую область на предприятие "Fazman tekstil" в Давлатабадском районе.
Визит Шавката Мирзиёева в Наманганскую область на предприятие Fazman tekstil в Давлатабадском районе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Так, "Fazman tekstil" способно выпускать один миллион костюмов и брюк в год. Планируется, что экспорт предприятия в этом году составит $15 млн.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Наманганскую область на предприятие "Fazman tekstil" в Давлатабадском районе.
Визит Шавката Мирзиёева в Наманганскую область на предприятие Fazman tekstil в Давлатабадском районе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом и высоко оценил качество продукции, а также экспортный потенциал предприятия.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Наманганскую область на предприятие "Fazman tekstil" в Давлатабадском районе.
Визит Шавката Мирзиёева в Наманганскую область на предприятие Fazman tekstil в Давлатабадском районе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме этого, президент посетил организованный здесь учебный центр, где молодежь осваивает профессию.
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