https://uz.sputniknews.ru/20230203/prezident-posetil-tekstilnoe-predpriyatie-v-namanganskoy-oblasti--foto-31976149.html

Президент посетил текстильное предприятие в Наманганской области — фото

Президент посетил текстильное предприятие в Наманганской области — фото

Президент ознакомился с технологическим процессом и высоко оценил качество продукции, а также экспортный потенциал предприятия. Подробности - в нашем материале.

2023-02-03T13:47+0500

2023-02-03T13:47+0500

2023-02-03T13:47+0500

экономика

президент

президент узбекистана

наманганская область

текстиль

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил текстильное предприятие "Fazman tekstil" в Давлатабадском районе Наманганской области. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Глава государства подчеркнул, что перед налаживанием производства, необходимо определить рынок сбыта и сотрудничать с мировыми брендами. В результате создания благоприятной деловой среды для иностранных инвесторов в Наманганской области производится одежда различных зарубежных брендов.Так, "Fazman tekstil" способно выпускать один миллион костюмов и брюк в год. Планируется, что экспорт предприятия в этом году составит $15 млн.Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом и высоко оценил качество продукции, а также экспортный потенциал предприятия.Кроме этого, президент посетил организованный здесь учебный центр, где молодежь осваивает профессию.

наманганская область

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президент посетил текстильное предприятие в наманганской области фото президент ознакомился с технологическим процессом и высоко оценил качество продукции а также экспортный потенциал предприятия подробности в нашем материале