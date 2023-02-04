https://uz.sputniknews.ru/20230204/v-uzbekistane-6-fevralya-nachnetsya-sud-esche-nad-39-uchastnikami-nukusskix-sobytiy-32000466.html
В Узбекистане 6 февраля начнется суд еще над 39 участниками нукусских событий
В Узбекистане 6 февраля начнется суд еще над 39 участниками нукусских событий
После оглашения приговора 22 обвиняемым в массовых беспорядках в Нукусе летом прошлого года, Верховный суд сообщил новом судебном процессе.
2023-02-04T11:12+0500
2023-02-04T11:12+0500
2023-02-04T11:12+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Суд над еще 39 участниками прошлогодних волнений в Каракалпакстане начнется 6 февраля в Бухаре, сообщили в пресс-службе Верховного суда. Подсудимым предъявлены обвинения по пяти статьям, в том числе "массовые беспорядки", и "грабеж". "Все обвиняемые заключены под стражу", — добавили в суде. Санкции по данным статьям предусматривают наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Во вторник Бухарский областной суд приговорил 18 участников нукусских событий к срокам от трех до 16 лет лишения свободы, четверо обвиняемых приговорены к ограничению свободы до пяти лет. Им были предъявлены обвинения по 11 статьям уголовного кодекса, в том числе "посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан", "массовые беспорядки", "разбой", "незаконное завладение огнестрельным оружием". Санкции по указанным статьям предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Большинство из обвиняемых вину признали. Генпрокуратура Узбекистана в декабре сообщила, что обвинение в участии и организации июльских массовых беспорядков в Каракалпакстане предъявлено 171 человеку. Кроме того, на тот момент завершались следственные действия по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, в отношении 39 обвиняемых.
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нукус нукусские события каракалпакстан суд оглашен приговор сколько лет дали когда произошли верховный суд судебный процесс когда пройдет кого обвинили какой приговор в чем обвиняют
нукус нукусские события каракалпакстан суд оглашен приговор сколько лет дали когда произошли верховный суд судебный процесс когда пройдет кого обвинили какой приговор в чем обвиняют
В Узбекистане 6 февраля начнется суд еще над 39 участниками нукусских событий
После оглашения приговора 22 обвиняемым в массовых беспорядках в Нукусе летом прошлого года, Верховный суд сообщил новом судебном процессе.
ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik.
Суд над еще 39 участниками прошлогодних волнений в Каракалпакстане начнется 6 февраля в Бухаре, сообщили
в пресс-службе Верховного суда.
Подсудимым предъявлены обвинения по пяти статьям, в том числе "массовые беспорядки", и "грабеж". "Все обвиняемые заключены под стражу", — добавили в суде. Санкции по данным статьям предусматривают наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Во вторник Бухарский областной суд приговорил
18 участников нукусских событий к срокам от трех до 16 лет лишения свободы, четверо обвиняемых приговорены к ограничению свободы до пяти лет.
Им были предъявлены обвинения по 11 статьям уголовного кодекса, в том числе "посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан", "массовые беспорядки", "разбой", "незаконное завладение огнестрельным оружием".
Санкции по указанным статьям предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Большинство из обвиняемых вину признали.
Генпрокуратура Узбекистана в декабре сообщила, что обвинение в участии и организации июльских массовых беспорядков в Каракалпакстане предъявлено 171 человеку. Кроме того, на тот момент завершались следственные действия по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, в отношении 39 обвиняемых.