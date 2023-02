https://uz.sputniknews.ru/20230205/turtsiya-sluchayno-okazala-rossii-chrezvychayno-tsennuyu-uslugu-32012215.html

Турция случайно оказала России чрезвычайно ценную услугу

Есть мнение, что третья мировая война, о начале которой так долго твердили паникеры, уже идет. Его разделяет, например, МИД Сербии или как минимум его глава...

Президент соседней Хорватии Зоран Миланович слов "третья" и "мировая" не произносил, но заявил, что, по сути, НАТО ведет против России войну на Украине, пишет колумнист РИА Новости.На Балканах принято драматизировать, но тут и впрямь повод есть. С осени прошлого года военный конфликт, в который косвенно вовлечены десятки стран, проходит непосредственно в одной из ядерных держав (в частности, в Херсонской области России), чего в истории еще никогда не было (Индия и Пакистан обзавелись атомным оружием уже после того, как завершили свою третью и пока что последнюю на сегодняшний день полноценную войну).Локальный конфликт на территории именно ядерной державы — это то, что эксперты-паникеры долгие годы считали практически обязательным условием начала того, что может перерасти в третью мировую. Только один из пяти сценариев, которые как нашими, так и западными экспертами расцениваются как вероятный "первый залп", не имеет отношения к ядерным державам.О нем и пойдет сегодня речь. Потому что о двух других — Россия vs Украина и КНР vs Тайвань — в последнее время сказано уже много, в том числе много спекулятивного. А еще два — Индия vs Пакистан и Северная Корея vs Южная Корея — считаются менее вероятными, а потому не столь интересными.Этот пятый сценарий уникален еще и тем, что подразумевает стартовый конфликт между двумя государствами, входящими в один военно-политический блок — НАТО. То есть это нечто, что может взорвать Североатлантический альянс изнутри.Речь о Греции и Турции. Чтобы доказать, что это не спекуляции и что страсти накалились до предела, можно показать цитаты первых лиц, точнее, даже одного — Реджепа Тайипа Эрдогана."Если предпримете ошибочный шаг в отношении нашей страны, то реакция не заставит себя ждать. "Бешеные турки" перейдут к действию", — заявил он две недели назад.Несколько ранее он бросил в сторону Афин: "Не забывайте про Измир!" Напомним: в Измире (Смирна) произошла этническая чистка греческого населения войсками Ататюрка. В контексте геноцида определение "бешеные турки" играет уже новыми красками.Было и такое — "однажды ночью мы придем". Эту угрозу от Эрдогана слово в слово позднее продублировал глава МИД. То есть это уже не просто — "султан серчает", это официальная позиция турецкого государства: прийти к грекам однажды ночью в бешеном состоянии и еще раз напомнить Измир.На практике, как уже не раз намекали в Анкаре, это будет выглядеть как оккупация нескольких греческих островов — Лесбос, Самос, Хиос. А там посмотрим.Греков, которые сейчас строят глухой забор вдоль всей сухопутной границы с Турцией, должен успокаивать тот факт, что у Эрдогана скоро перевыборы, а его рейтинг низок. Другими словами, ему в таких условиях сподручно выдумывать опасного врага и грозить тому страшной карой, взывая к патриотизму и эллинофобии турок.Европа стремительно украинизируетсяЭто называется "популизм". Он стар, как стара сама политика. И все же угрозы проведения этнических чисток — такое даже в нашем неспокойном мире редко можно услышать. Только их мало кто слушает, все слишком увлечены Украиной и Тайванем.Государственная граница между двумя странами проведена так, что флот и авиация, включая военную, раз от раза нарушают границы соседа. Упомянутые выше греческие острова вплотную примыкают к турецкому побережью. Если считать территориальные воды по-гречески, у Турции их не будет — за прибрежным песком сразу начнется Греция, как только в воду зайдешь. Если считать по-турецки, та же проблема у греческих островов.Как следствие, госграницу регулярно нарушают не рыбацкие шхуны и вертолеты пригревшихся на побережье богачей, а вооруженные силы обеих стран. Анкара не вылезает из военных операций и прокси-войн, греки пытаются бодриться.Проблем бы не было, если бы греки и турки жили в добрососедстве, но это само по себе — мрачный анекдот. За сто лет добрососедства не появилось — и не факт, что в следующие сто появится.В 1970-х едва не дошло до новой войны. Строго говоря, она все-таки была — и по итогам турки отрезали у греков чуть ли не половину острова Кипр. Но формально это был военный конфликт не между Турцией и Грецией, а между Турцией и греками-киприотами. США тогда в лепешку разбились, чтобы Афины не смогли (точнее, не успели) по-настоящему вмешаться в ситуацию на острове, с которым они планировали объединяться в единое государство.Но если тогда Северный Кипр был для властей Турции чем-то вроде чемодана без ручки, и вплоть до прошлого десятилетия сохранялись неплохие шансы на его объединение под одним флагом, то теперь он — важная часть Османской империи 2.0, которую выстраивает Эрдоган. Поэтому об объединении при посредничестве ООН (как планировалось) теперь можно забыть, и турецкий президент говорит об этом открытым текстом.Насколько серьезно нужно относиться к его амбициям — вопрос дискуссионный. Но греки относятся очень серьезно, потому крепят оборону так, как только и могут. На сегодня у Греции больше всего в Европе немецких танков "Леопард" — больше, чем у самой Германии. Правда, в основном речь идет о старых модификациях, но в ВСУ принимают и такие. Однако Афины заявили — танки не отдадим. Самим, мол, нужны. Ночь от ночи ждем бешеных турок Эрдогана.Если бы господин султан просто надувал щеки, Вашингтон наверняка уломал бы греков на широкий жест в сторону Украины (и может, еще уломает). Но об угрозе реальной войны между Турцией и Грецией охотно говорят именно американские эксперты. Да, мол, членство обеих стран НАТО снижает риски. Но именно то, что такой конфликт уж точно не будет ядерным, делает его вероятным. Повышать ставки не так страшно, если проигрыш не подразумевает ядерного взрыва.Другое дело, что это тоже спекуляции и попытка заменить болгарскую бабушку Вангу. Как и те утверждения, что третья мировая уже началась либо вот-вот начнется из-за Украины, Тайваня или Кашмира. За мир мы еще поборемся.А реальный промежуточный итог турецкой политики таков, что ВСУ недосчитаются нескольких десятков, а то и сотен "Леопардов". В совокупности с блокированием расширения НАТО в Скандинавии и превращением в хаб для российского газа Эрдоган становится для нас самым полезным политиком как минимум в Североатлантическом альянсе. Наши союзники столько для нас не делают, сколько делает своевольный турецкий лидер.То есть делает он это, конечно, для Турции и для себя, поэтому на орден за заслуги перед нашим Отечеством претендовать не может. Просто совпадение интересов.Остается надеяться, что они продолжат совпадать и что нового геноцида греков все-таки не будет.А его, скорее всего, и не будет. Балканы, конечно, пороховой погреб Европы. Но там умеют драматизировать.Читайте также:Чем "дамоклов шар" Китая угрожает Америке и НАТО

