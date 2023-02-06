https://uz.sputniknews.ru/20230206/organizatsii-sootechestvennikov-uzbekistana-i-kazaxstana-dogovorilis-o-sotrudnichestve-32024797.html

Организации соотечественников Узбекистана и Казахстана договорились о сотрудничестве

Организации соотечественников Узбекистана и Казахстана договорились о сотрудничестве

Меморандум, подписанный между соотечественниками в двух странах, направлен на развитие узбекской и казахской культур и традиций за рубежом.

2023-02-06T15:34+0500

2023-02-06T15:34+0500

2023-02-06T15:45+0500

общество

узбекистан

казахстан

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Делегация из Узбекистана во главе с председателем правления общественного фонда "Ватандошлар" (Соотечественники) Одилжоном Сатторовым посетила Астану, сообщает ИА "Дунё".На встрече с председателем казахстанского некоммерческого акционерного общества “Фонд Отандастар” Абзалом Сапарбекули стороны обсудили проведение различных совместных мероприятий, в том числе конференций, семинаров, симпозиумов, праздников и встреч.По итогам переговоров представители двух организаций подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на усиление потенциала этих организаций в развитии узбекской и казахской культуры и традиций в зарубежных странах и более широкое использование их возможностей.Члены делегации Узбекистана также провели встречи с Ассамблеей народа Казахстана, Узбекским этнокультурным центром Астаны, официальными лицами, молодежью Узбекистана, обучающейся в высших учебных заведениях этой страны.Общественный фонд "Ватандошлар" был создан в августе 2021 года соответствующим постановлением президента Узбекистана. Главной целью фонда является поддержка более 10 миллионов соотечественников, проживающих примерно в 100 странах мира.Читайте также: Российские вузы открывают новые программы для граждан Узбекистана

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