https://uz.sputniknews.ru/20230210/uzbekistan-uskorit-nalajivanie-postavok-gaza-iz-rossii-32171696.html
Узбекистан ускорит налаживание поставок газа из России
Узбекистан ускорит налаживание поставок газа из России
В Санкт-Петербурге состоялась встреча с участием министров энергетики Узбекистана и Казахстана и председателя правления "Газпрома".
2023-02-10T16:19+0500
2023-02-10T16:19+0500
2023-02-10T16:19+0500
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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Власти ускорят процесс налаживания поставок газа из России в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.Вопрос импорта газа обсудили министры энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, Казахстана Болат Акчулаков и председатель правления АО "Газпром" Алексей Миллер на встрече в Санкт-Петербурге.В ходе встречи стороны обсудили поставки российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана, в частности, результаты предварительной технической инспекции, проведенной трехсторонней рабочей группой, возможности поставок и реализацию "дорожной карты", подписанной в январе текущего года.По итогам встречи участники договорились ускорить следующий этап трёхсторонних исследований, а также провести следующую встречу в кратчайшие сроки.Напомним, что ранее глава "Газпрома" и министр энергетики Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества в газовой отрасли.По словам Журабека Мирзамахмудова, после ввода в эксплуатацию газопровода, полученный газ будут распределять между всеми потребителями — как населением, так и всеми производственными предприятиями.Читайте также: Что обсудили Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов по телефону - подробности
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газ поставки природного газа россия казахстан узбекистан министр энергетики газпром
газ поставки природного газа россия казахстан узбекистан министр энергетики газпром
Узбекистан ускорит налаживание поставок газа из России
В Санкт-Петербурге состоялась встреча с участием министров энергетики Узбекистана и Казахстана и председателя правления "Газпрома".
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik
. Власти ускорят процесс налаживания поставок газа из России в Узбекистан. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства энергетики республики.
Вопрос импорта газа обсудили министры энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, Казахстана Болат Акчулаков и председатель правления АО "Газпром" Алексей Миллер на встрече в Санкт-Петербурге.
В ходе встречи стороны обсудили поставки российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана, в частности, результаты предварительной технической инспекции, проведенной трехсторонней рабочей группой, возможности поставок и реализацию "дорожной карты", подписанной в январе текущего года.
По итогам встречи участники договорились ускорить следующий этап трёхсторонних исследований, а также провести следующую встречу в кратчайшие сроки.
Напомним, что ранее глава "Газпрома" и министр энергетики Узбекистана подписали дорожную карту сотрудничества в газовой отрасли.
По словам Журабека Мирзамахмудова, после ввода в эксплуатацию газопровода, полученный газ будут распределять между всеми потребителями — как населением, так и всеми производственными предприятиями.