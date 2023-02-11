https://uz.sputniknews.ru/20230211/uzbekistan-zavoeval-pervuyu-medal-na-cha-po-legkoy-atletike--32189306.html

Узбекистан завоевал первую медаль на ЧА по легкой атлетике

Узбекистан завоевал первую медаль на ЧА по легкой атлетике

Копилка республики пополнилась новой наградой.

2023-02-11T16:01+0500

2023-02-11T16:01+0500

2023-02-11T16:01+0500

спорт

чемпионат азии

легкая атлетика

узбекистан

медаль

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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Спортсменка сборной Узбекистана по лёгкой атлетике Екатерина Воронина выиграла "золото" на Чемпионате Азии в Казахстане, передает Национальный олимпийский комитет республики.Воронина, выступавшая в соревновании по пятиборью, набрала 4386 очков. Данный результат принес первую медаль в копилку республики на турнире.Второе место в соревновании заняла соперница из Индии с результатом 4119 баллов, третье – из Японии с результатом 4078 баллов.Напомним, в пятницу в Казахстане стартовал Х Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях.Читайте также:Дисциплина на первом месте: как узбекистанские боксеры готовятся к ЧМ - видеоВ турнире "Большого шлема" по дзюдо в Ташкенте примут участие 23 страны

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