https://uz.sputniknews.ru/20230211/uzbekistan-zavoeval-pervuyu-medal-na-cha-po-legkoy-atletike--32189306.html
Узбекистан завоевал первую медаль на ЧА по легкой атлетике
Узбекистан завоевал первую медаль на ЧА по легкой атлетике
Копилка республики пополнилась новой наградой.
2023-02-11T16:01+0500
2023-02-11T16:01+0500
2023-02-11T16:01+0500
спорт
чемпионат азии
легкая атлетика
узбекистан
медаль
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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Спортсменка сборной Узбекистана по лёгкой атлетике Екатерина Воронина выиграла "золото" на Чемпионате Азии в Казахстане, передает Национальный олимпийский комитет республики.Воронина, выступавшая в соревновании по пятиборью, набрала 4386 очков. Данный результат принес первую медаль в копилку республики на турнире.Второе место в соревновании заняла соперница из Индии с результатом 4119 баллов, третье – из Японии с результатом 4078 баллов.Напомним, в пятницу в Казахстане стартовал Х Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях.Читайте также:Дисциплина на первом месте: как узбекистанские боксеры готовятся к ЧМ - видеоВ турнире "Большого шлема" по дзюдо в Ташкенте примут участие 23 страны
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узбекистан завоевал первую медаль на ча по легкой атлетике чемпионат азии по легкой атлетике где проходит когда сколько медалей у узбекистана узбекские спортсмены сборная команда как проходит спорт легкая атлетика казахстан соревнования турнир новости спорта центральная азия
узбекистан завоевал первую медаль на ча по легкой атлетике чемпионат азии по легкой атлетике где проходит когда сколько медалей у узбекистана узбекские спортсмены сборная команда как проходит спорт легкая атлетика казахстан соревнования турнир новости спорта центральная азия
Узбекистан завоевал первую медаль на ЧА по легкой атлетике
Копилка республики пополнилась новой наградой. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik.
Спортсменка сборной Узбекистана по лёгкой атлетике Екатерина Воронина выиграла "золото" на Чемпионате Азии в Казахстане, передает
Национальный олимпийский комитет республики.
Воронина, выступавшая в соревновании по пятиборью, набрала 4386 очков. Данный результат принес первую медаль в копилку республики на турнире.
Второе место в соревновании заняла соперница из Индии с результатом 4119 баллов, третье – из Японии с результатом 4078 баллов.
Напомним, в пятницу в Казахстане стартовал Х Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях.