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https://uz.sputniknews.ru/20230211/djizakskomu-filialu-kfu-vydelyat-novyy-korpus--32188804.html
Джизакскому филиалу КФУ выделят новый корпус
Джизакскому филиалу КФУ выделят новый корпус
Вчера университет посетил президент Шавкат Мирзиёев.
2023-02-11T14:56+0500
2023-02-11T14:56+0500
общество
джизак
университет
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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Вчера президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил филиал Казанского федерального университета (КФУ) в Джизаке, передает пресс-служба главы государства.По итогу визита президент дал поручение выделить учреждению дополнительный корпус, а также расширить его финансовые и технические возможности для обучения молодых специалистов.Напомним, Джизакский филиал КФУ открылся в прошлом году. В настоящее время там обучают 325 студентов по следующим направлениям:В российских вузах и их филиалах учатся 53 тыс. узбекистанцевПроректоры вузов Узбекистана повышают квалификацию в Казани
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джизакскому филиалу кфу выделят новый корпус кфу в узбекистане где учиться куда поступать какие баллы нужны джизак университеты колледжи куда пойти учиться высшее образование джизакский филиал образование новость новости 11 февраля
джизакскому филиалу кфу выделят новый корпус кфу в узбекистане где учиться куда поступать какие баллы нужны джизак университеты колледжи куда пойти учиться высшее образование джизакский филиал образование новость новости 11 февраля

Джизакскому филиалу КФУ выделят новый корпус

14:56 11.02.2023
© Sputnik/Рамиз БахтияровПервый зарубежный филиал КФУ открылся в Джизаке
Первый зарубежный филиал КФУ открылся в Джизаке - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Вчера президент посетил университет с целью ознакомится с работой учреждения.
ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Вчера президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил филиал Казанского федерального университета (КФУ) в Джизаке, передает пресс-служба главы государства.
По итогу визита президент дал поручение выделить учреждению дополнительный корпус, а также расширить его финансовые и технические возможности для обучения молодых специалистов.
Напомним, Джизакский филиал КФУ открылся в прошлом году. В настоящее время там обучают 325 студентов по следующим направлениям:
лечебное дело;
стоматология;
фармация;
медицинская биохимия;
журналистика;
экономика;
геология;
лингвистика;
программная инженерия;
информационные системы и технологии;
технологические процессы и автоматизация производства.
В российских вузах и их филиалах учатся 53 тыс. узбекистанцев

Проректоры вузов Узбекистана повышают квалификацию в Казани
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