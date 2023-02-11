https://uz.sputniknews.ru/20230211/djizakskomu-filialu-kfu-vydelyat-novyy-korpus--32188804.html
Джизакскому филиалу КФУ выделят новый корпус
Джизакскому филиалу КФУ выделят новый корпус
Вчера университет посетил президент Шавкат Мирзиёев.
2023-02-11T14:56+0500
2023-02-11T14:56+0500
2023-02-11T14:56+0500
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университет
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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Вчера президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил филиал Казанского федерального университета (КФУ) в Джизаке, передает пресс-служба главы государства.По итогу визита президент дал поручение выделить учреждению дополнительный корпус, а также расширить его финансовые и технические возможности для обучения молодых специалистов.Напомним, Джизакский филиал КФУ открылся в прошлом году. В настоящее время там обучают 325 студентов по следующим направлениям:В российских вузах и их филиалах учатся 53 тыс. узбекистанцевПроректоры вузов Узбекистана повышают квалификацию в Казани
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джизакскому филиалу кфу выделят новый корпус кфу в узбекистане где учиться куда поступать какие баллы нужны джизак университеты колледжи куда пойти учиться высшее образование джизакский филиал образование новость новости 11 февраля
джизакскому филиалу кфу выделят новый корпус кфу в узбекистане где учиться куда поступать какие баллы нужны джизак университеты колледжи куда пойти учиться высшее образование джизакский филиал образование новость новости 11 февраля
Джизакскому филиалу КФУ выделят новый корпус
Вчера президент посетил университет с целью ознакомится с работой учреждения.
ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Вчера президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил филиал Казанского федерального университета (КФУ) в Джизаке, передает пресс-служба главы государства.
По итогу визита президент дал поручение выделить учреждению дополнительный корпус, а также расширить его финансовые и технические возможности для обучения молодых специалистов.
Напомним, Джизакский филиал КФУ открылся в прошлом году. В настоящее время там обучают 325 студентов по следующим направлениям:
информационные системы и технологии;
технологические процессы и автоматизация производства.