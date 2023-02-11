https://uz.sputniknews.ru/20230211/djizakskomu-filialu-kfu-vydelyat-novyy-korpus--32188804.html

Джизакскому филиалу КФУ выделят новый корпус

Джизакскому филиалу КФУ выделят новый корпус

Вчера университет посетил президент Шавкат Мирзиёев.

2023-02-11T14:56+0500

2023-02-11T14:56+0500

2023-02-11T14:56+0500

общество

джизак

университет

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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Вчера президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил филиал Казанского федерального университета (КФУ) в Джизаке, передает пресс-служба главы государства.По итогу визита президент дал поручение выделить учреждению дополнительный корпус, а также расширить его финансовые и технические возможности для обучения молодых специалистов.Напомним, Джизакский филиал КФУ открылся в прошлом году. В настоящее время там обучают 325 студентов по следующим направлениям:В российских вузах и их филиалах учатся 53 тыс. узбекистанцевПроректоры вузов Узбекистана повышают квалификацию в Казани

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