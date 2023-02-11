https://uz.sputniknews.ru/20230211/jiteli-odnogo-iz-stolichnyx-rayonov-do-vechera-ostalis-bez-gaza-32188039.html

Жители одного из столичных районов до вечера остались без газа

Жители одного из столичных районов до вечера остались без газа

С чем это связано — читайте в нашем материале.

2023-02-11T13:10+0500

2023-02-11T13:10+0500

2023-02-11T13:10+0500

общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. В Алмазарском районе Ташкента временно отключили газ, передает пресс-служба компании HUDUDGAZ POYTAX.Отключение коснулось 255 домов и 5 магазинов в махалле "А. Шоший". По данным пресс-службы, газа не будет до 18:00 сегодняшнего дня. Причиной отключения стали работы по подключению газопровода в махалле.Читайте также:Население Ташкента скоро превысит 3 млнГод качественного образования: что изменится в школах

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