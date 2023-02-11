https://uz.sputniknews.ru/20230211/naselenie-tashkenta-skoro-prevysit-3-mln--32187869.html

Население Ташкента скоро превысит 3 млн

Население Ташкента скоро превысит 3 млн

Агентство статистики опубликовало актуальные данные.

2023-02-11T12:34+0500

2023-02-11T12:34+0500

2023-02-11T12:34+0500

общество

население

ташкент

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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. В ближайшее время численность населения Ташкента превысит 3 млн человек, передает Агентство статистики Узбекистана.По данным ведомства, на начало января в городе проживало 2 млн 955 тыс. человек, из которых них 1 млн 506 тыс. женщин и 1 млн 449 тыс. мужчин.По сравнению с весенними показателями, за девять месяцев население столицы увеличилось на 76 тыс. человек.Читайте также:В Узбекистане будут бесплатно лечить детей с СМАГоскомстат рассказал, с какими целями иностранцы посещают Узбекистан

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