https://uz.sputniknews.ru/20230211/naselenie-tashkenta-skoro-prevysit-3-mln--32187869.html
Население Ташкента скоро превысит 3 млн
Население Ташкента скоро превысит 3 млн
Агентство статистики опубликовало актуальные данные.
2023-02-11T12:34+0500
2023-02-11T12:34+0500
2023-02-11T12:34+0500
общество
население
ташкент
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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. В ближайшее время численность населения Ташкента превысит 3 млн человек, передает Агентство статистики Узбекистана.По данным ведомства, на начало января в городе проживало 2 млн 955 тыс. человек, из которых них 1 млн 506 тыс. женщин и 1 млн 449 тыс. мужчин.По сравнению с весенними показателями, за девять месяцев население столицы увеличилось на 76 тыс. человек.Читайте также:В Узбекистане будут бесплатно лечить детей с СМАГоскомстат рассказал, с какими целями иностранцы посещают Узбекистан
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население ташкента скоро превысит 3 млн сколько человек живут проживают как переехать в ташкент улицы ташкента узбекистан население статистика
население ташкента скоро превысит 3 млн сколько человек живут проживают как переехать в ташкент улицы ташкента узбекистан население статистика
Население Ташкента скоро превысит 3 млн
Агентство статистики Узбекистана опубликовало актуальную статистику населения столицы.
ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik.
В ближайшее время численность населения Ташкента превысит 3 млн человек, передает
Агентство статистики Узбекистана.
По данным ведомства, на начало января в городе проживало 2 млн 955 тыс. человек, из которых них 1 млн 506 тыс. женщин и 1 млн 449 тыс. мужчин.
По сравнению с весенними показателями, за девять месяцев население столицы увеличилось на 76 тыс. человек.