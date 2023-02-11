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Как избавиться от ревности – советы психолога
Как избавиться от ревности – советы психолога
Специалист рассказала, откуда появляется ревность.
2023-02-11T22:00+0500
2023-02-11T22:00+0500
это интересно
ревность
советы
психолог
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Во взрослом возрасте ревность по отношению к партнеру связана с внутренней неуверенностью, детскими травмами и страхом потери кого-то ценного, рассказала психолог Ирина Леонова.Чтобы избавиться от ревности человеку нужно найти причины этого чувства, а также простить себя и других.Кроме того, психолог посоветовала быть увереннее, вести насыщенную жизнь разрешить себе ошибаться.Читайте также:Нервы на пределе: что происходит с организмом во время стрессаОнколог рассказал о проявляющихся во время и после еды симптомах рака
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Как избавиться от ревности – советы психолога

22:00 11.02.2023
© pixabay.com/ptksgcПара свадьба
Пара свадьба - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2023
© pixabay.com/ptksgc
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Российский специалист рассказала, что нужно делать, если вы мучаетесь от ревности.
Во взрослом возрасте ревность по отношению к партнеру связана с внутренней неуверенностью, детскими травмами и страхом потери кого-то ценного, рассказала психолог Ирина Леонова.
Чтобы избавиться от ревности человеку нужно найти причины этого чувства, а также простить себя и других.
"Простите себя за прошлые ошибки, примите себя таким, какой вы есть, со всеми тараканами. Простите всех остальных. Это нужно не им — это нужно вам, чтобы снять груз обид. Больше хвалите себя, поддерживайте себя, совершайте собственные самостоятельные успехи в жизни",- объяснила эксперт.
Кроме того, психолог посоветовала быть увереннее, вести насыщенную жизнь разрешить себе ошибаться.
"Чем увереннее вы себя чувствуете, тем меньше вероятность того, что вы обратите внимание и почувствуете опасность, когда ваш партнер общается с кем-то, кто может или хочет с радостью занять ваше место",- подвела итог Леонова.
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