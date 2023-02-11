https://uz.sputniknews.ru/20230211/kak-izbavitsya-ot-revnosti--sovety-psixologa--32192399.html

Как избавиться от ревности – советы психолога

Как избавиться от ревности – советы психолога

Специалист рассказала, откуда появляется ревность.

2023-02-11T22:00+0500

2023-02-11T22:00+0500

2023-02-11T22:00+0500

это интересно

ревность

советы

психолог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/04/23144656_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_858dd76e70df1fbae24fe0104c8df8b0.jpg

Во взрослом возрасте ревность по отношению к партнеру связана с внутренней неуверенностью, детскими травмами и страхом потери кого-то ценного, рассказала психолог Ирина Леонова.Чтобы избавиться от ревности человеку нужно найти причины этого чувства, а также простить себя и других.Кроме того, психолог посоветовала быть увереннее, вести насыщенную жизнь разрешить себе ошибаться.Читайте также:Нервы на пределе: что происходит с организмом во время стрессаОнколог рассказал о проявляющихся во время и после еды симптомах рака

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

как избавиться от ревности советы психолога ревность почему ревную как не ревновать как понять что тебе изменяют измена смотрит на других женщин психолог психологическая помощь