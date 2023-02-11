https://uz.sputniknews.ru/20230211/uzbekskie-povara-priexali-v-postradavshie-regiony-turtsii-32190320.html
Узбекские повара приехали в пострадавшие регионы Турции
Узбекские повара приехали в пострадавшие регионы Турции
Граждане республики продолжают активно помогать Турции.
2023-02-11T17:02+0500
2023-02-11T17:02+0500
2023-02-11T17:41+0500
происшествия
повара
турция
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Повара из Узбекистана прибыли в Турцию для помощи пострадавшим, передает Генконсульство Узбекистана в Стамбуле.По данным ведомства, повара работают непосредственно в местах, где случилось ЧП. Они готовят горячую еды и раздают ее нуждающимся.В Турции уже находятся несколько групп спасателей и медиков из Узбекистана. Дипломатические представительства республики помогают своим соотечественникам перебраться из пострадавших районов в безопасные места и вернуться на родину.Напомним, 6 февраля рано утром в Турции и Сирии произошли два последовательных мощных землетрясения.Всего на территории Турции погибло более 20 тысяч человек, в Сирии – более 1 тысячи.Читайте также:В Ташкент эвакуировали из зоны бедствия граждан трех странСотрудники МЧС Узбекистана спасли ещё двоих пострадавших в Турции
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узбекские повара приехали в пострадавшие регионы турции узбекские повара приготовили плов как помогает узбекистан турции землетрясение сколько погибло пострадало помощь узбекистана узбекистанцы помогают турция мчс спасатели разбор завалов
узбекские повара приехали в пострадавшие регионы турции узбекские повара приготовили плов как помогает узбекистан турции землетрясение сколько погибло пострадало помощь узбекистана узбекистанцы помогают турция мчс спасатели разбор завалов
Узбекские повара приехали в пострадавшие регионы Турции
17:02 11.02.2023 (обновлено: 17:41 11.02.2023)
Граждане республики продолжают активно оказывать помощь пострадавшим от землетрясения турецким городам.
ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik.
Повара из Узбекистана прибыли в Турцию для помощи пострадавшим, передает Генконсульство
Узбекистана в Стамбуле.
По данным ведомства, повара работают непосредственно в местах, где случилось ЧП. Они готовят горячую еды и раздают ее нуждающимся.
В Турции уже находятся несколько групп спасателей и медиков из Узбекистана. Дипломатические представительства республики помогают своим соотечественникам перебраться из пострадавших районов в безопасные места и вернуться на родину.
Напомним, 6 февраля рано утром в Турции и Сирии произошли два последовательных мощных землетрясения.
Всего на территории Турции погибло более 20 тысяч человек, в Сирии – более 1 тысячи.