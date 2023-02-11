https://uz.sputniknews.ru/20230211/uzbekskie-povara-priexali-v-postradavshie-regiony-turtsii-32190320.html

Узбекские повара приехали в пострадавшие регионы Турции

Узбекские повара приехали в пострадавшие регионы Турции

Граждане республики продолжают активно помогать Турции.

2023-02-11T17:02+0500

2023-02-11T17:02+0500

2023-02-11T17:41+0500

происшествия

повара

турция

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/0b/32190159_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f91cf4d1e525c6de8ad095d6f46a1825.jpg

ТАШКЕНТ, 11 фев – Sputnik. Повара из Узбекистана прибыли в Турцию для помощи пострадавшим, передает Генконсульство Узбекистана в Стамбуле.По данным ведомства, повара работают непосредственно в местах, где случилось ЧП. Они готовят горячую еды и раздают ее нуждающимся.В Турции уже находятся несколько групп спасателей и медиков из Узбекистана. Дипломатические представительства республики помогают своим соотечественникам перебраться из пострадавших районов в безопасные места и вернуться на родину.Напомним, 6 февраля рано утром в Турции и Сирии произошли два последовательных мощных землетрясения.Всего на территории Турции погибло более 20 тысяч человек, в Сирии – более 1 тысячи.Читайте также:В Ташкент эвакуировали из зоны бедствия граждан трех странСотрудники МЧС Узбекистана спасли ещё двоих пострадавших в Турции

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекские повара приехали в пострадавшие регионы турции узбекские повара приготовили плов как помогает узбекистан турции землетрясение сколько погибло пострадало помощь узбекистана узбекистанцы помогают турция мчс спасатели разбор завалов