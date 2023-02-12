https://uz.sputniknews.ru/20230212/raboty-uzbekskix-fotografov-pokajut-v-ermitaje-32193862.html

Работы узбекских фотографов покажут в Эрмитаже

Работы узбекских фотографов покажут в Эрмитаже

Узбекистанцы примут участие в фотовыставке в Питере.

2023-02-12T10:15+0500

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культура

узбекистанцы

фотограф

государственный эрмитаж

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ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik. Молодые фотографы из Узбекистана представят свои работы на ежегодном Международном форуме "Диалог культур" в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба хокимията Ташкента.В рамках данного мероприятия пройдет фотовыставка под названием "Я здесь живу". На ней фотографы из разных стран покажут места, в которых живут. Форум будет проходить с 19 по 21 мая 2023 года в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.Читайте также:В Ташкент приедут гиды со всей страны – подробностиРоссия передаст Узбекистану учебную литературу со шрифтом Брайля

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