https://uz.sputniknews.ru/20230212/raboty-uzbekskix-fotografov-pokajut-v-ermitaje-32193862.html
Работы узбекских фотографов покажут в Эрмитаже
Работы узбекских фотографов покажут в Эрмитаже
Узбекистанцы примут участие в фотовыставке в Питере.
2023-02-12T10:15+0500
2023-02-12T10:15+0500
2023-02-12T10:15+0500
культура
узбекистанцы
фотограф
государственный эрмитаж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1c/24269551_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_4b779c991defa59ddf3eeaf6e31dff53.jpg
ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik. Молодые фотографы из Узбекистана представят свои работы на ежегодном Международном форуме "Диалог культур" в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба хокимията Ташкента.В рамках данного мероприятия пройдет фотовыставка под названием "Я здесь живу". На ней фотографы из разных стран покажут места, в которых живут. Форум будет проходить с 19 по 21 мая 2023 года в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.Читайте также:В Ташкент приедут гиды со всей страны – подробностиРоссия передаст Узбекистану учебную литературу со шрифтом Брайля
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/1c/24269551_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_ae923c4c49da5cabf06676d832365961.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
работы узбекских фотографов покажут в эрмитаже санкт петербург питер диалог культур когда где пройдет как принять участие узбекские фотографы в ташкенте в узбекистане фото эрмитаж культура новости новость
работы узбекских фотографов покажут в эрмитаже санкт петербург питер диалог культур когда где пройдет как принять участие узбекские фотографы в ташкенте в узбекистане фото эрмитаж культура новости новость
Работы узбекских фотографов покажут в Эрмитаже
Узбекистанцы примут участие в фотовыставке в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 12 фев – Sputnik.
Молодые фотографы из Узбекистана представят свои работы на ежегодном Международном форуме "Диалог культур" в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба
хокимията Ташкента.
В рамках данного мероприятия пройдет фотовыставка под названием "Я здесь живу". На ней фотографы из разных стран покажут места, в которых живут.
Форум будет проходить с 19 по 21 мая 2023 года в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.