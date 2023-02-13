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https://uz.sputniknews.ru/20230213/kak-idet-stroitelstvo-novogo-andijana--podrobnosti--32214050.html
Как идет строительство "Нового Андижана" – подробности
Как идет строительство "Нового Андижана" – подробности
Сколько потратят на проект в этом году – в нашем материале.
2023-02-13T16:24+0500
2023-02-13T16:24+0500
общество
андижан
строительство
город
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ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. В Андижанской области продолжается строительство города "Новый Андижан", передает корреспондент Sputnik.В этом году в городе планируют построить 56 многоэтажных жилых домов на 1 608 квартир. А также целый ряд социальных объектов: школу на 1 680 мест, детский сад на 420 мест, поликлинику на 250 мест. Их стоимость обойдется в 68,5 млрд сумов.Кроме того, власти намерены потратить:На данный момент в городе уже построили 70 многоэтажных домов на 3 310 квартир, школу на 1 680 мест, детский сад на 385 мест, поликлинику, трикотажное предприятие, ипотечный центр, более 3 000 объектов торговли и обслуживания.Напомним, в июне 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запустил строительство "Нового Андижана" в одноименной области. По словам президента, данный проект должен решить жилищный вопрос в Андижане.Читайте также:В Узбекистане на развитие солнечной энергетики выделят $200 млнЧувашский университет открыл центр изучения русского языка в Андижане
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как идет строительство нового андижана новый андижан где когда появится зачем строят новые города узбекистана купить квартиру в узбекистане строительство нового города мирзиёев проект сколько потратят что построят будет ли школа что уже есть андижанская область новый узбекистан
как идет строительство нового андижана новый андижан где когда появится зачем строят новые города узбекистана купить квартиру в узбекистане строительство нового города мирзиёев проект сколько потратят что построят будет ли школа что уже есть андижанская область новый узбекистан

Как идет строительство "Нового Андижана" – подробности

16:24 13.02.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел макет Нового Андижана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осмотрел макет Нового Андижана - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Сколько потратят на проект в этом году – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. В Андижанской области продолжается строительство города "Новый Андижан", передает корреспондент Sputnik.
В этом году в городе планируют построить 56 многоэтажных жилых домов на 1 608 квартир. А также целый ряд социальных объектов: школу на 1 680 мест, детский сад на 420 мест, поликлинику на 250 мест. Их стоимость обойдется в 68,5 млрд сумов.
Кроме того, власти намерены потратить:
более 116 млрд суммов – на 7,5 км дорог;
71,9 млрд сумов – систему электроснабжения;
14,4 млрд сумов – систему водораспределения;
104 млрд сумов – систему очистки сточных вод.
На данный момент в городе уже построили 70 многоэтажных домов на 3 310 квартир, школу на 1 680 мест, детский сад на 385 мест, поликлинику, трикотажное предприятие, ипотечный центр, более 3 000 объектов торговли и обслуживания.
Напомним, в июне 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запустил строительство "Нового Андижана" в одноименной области. По словам президента, данный проект должен решить жилищный вопрос в Андижане.
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