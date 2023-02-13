https://uz.sputniknews.ru/20230213/kak-idet-stroitelstvo-novogo-andijana--podrobnosti--32214050.html

Как идет строительство "Нового Андижана" – подробности

Как идет строительство "Нового Андижана" – подробности

Сколько потратят на проект в этом году – в нашем материале.

2023-02-13T16:24+0500

2023-02-13T16:24+0500

2023-02-13T16:24+0500

общество

андижан

строительство

город

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ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. В Андижанской области продолжается строительство города "Новый Андижан", передает корреспондент Sputnik.В этом году в городе планируют построить 56 многоэтажных жилых домов на 1 608 квартир. А также целый ряд социальных объектов: школу на 1 680 мест, детский сад на 420 мест, поликлинику на 250 мест. Их стоимость обойдется в 68,5 млрд сумов.Кроме того, власти намерены потратить:На данный момент в городе уже построили 70 многоэтажных домов на 3 310 квартир, школу на 1 680 мест, детский сад на 385 мест, поликлинику, трикотажное предприятие, ипотечный центр, более 3 000 объектов торговли и обслуживания.Напомним, в июне 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запустил строительство "Нового Андижана" в одноименной области. По словам президента, данный проект должен решить жилищный вопрос в Андижане.Читайте также:В Узбекистане на развитие солнечной энергетики выделят $200 млнЧувашский университет открыл центр изучения русского языка в Андижане

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