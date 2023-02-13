https://uz.sputniknews.ru/20230213/uzbekistantsy-popali-v-reyting-silneyshix-bokserov-mira--32220978.html

Узбекистанцы попали в рейтинг сильнейших боксеров мира

Узбекистанцы попали в рейтинг сильнейших боксеров мира

Международная боксёрская федерация опубликовала рейтинг.

2023-02-13T19:32+0500

2023-02-13T19:32+0500

2023-02-13T20:50+0500

спорт

узбекистанцы

бокс

рейтинг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1242/13/12421310_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_04a79e4db9ae9e20f1ea8d6ad331b133.jpg

ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Три представителя Узбекистана попали в обновленный рейтинг сильнейших боксеров мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF). Об этом сообщает Федерация профессионального бокса республики.Так, Муроджон Ахмадалиев занял место чемпиона в первой легкой весовой категории. Шахджахан Эргаше расположился на четвертом месте в суперлегком весе, а Шахрам Гиёсов – на девятом месте в полусреднем весе.Ранее Узбекистанские боксеры завоевали первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии U-22.Читайте также:В Ташкенте прошел Кубок мира по фехтованию на сабляхУзбекистанка завоевала "золото" в Астане

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистанцы попали в рейтинг сильнейших боксеров мира муроджон ахмадалиев шахджахан эргашев шахрам гиёсов бокс в узбекистане узбекистан спортсмены знаменитые спорт новый узбекистан новости спорта новость узбеки ташкент международная федерация бокса рейтинг кто вошел лучшие боксеры мира планеты