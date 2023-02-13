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Узбекистанцы попали в рейтинг сильнейших боксеров мира
Узбекистанцы попали в рейтинг сильнейших боксеров мира
Международная боксёрская федерация опубликовала рейтинг.
2023-02-13T19:32+0500
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спорт
узбекистанцы
бокс
рейтинг
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ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Три представителя Узбекистана попали в обновленный рейтинг сильнейших боксеров мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF). Об этом сообщает Федерация профессионального бокса республики.Так, Муроджон Ахмадалиев занял место чемпиона в первой легкой весовой категории. Шахджахан Эргаше расположился на четвертом месте в суперлегком весе, а Шахрам Гиёсов – на девятом месте в полусреднем весе.Ранее Узбекистанские боксеры завоевали первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии U-22.Читайте также:В Ташкенте прошел Кубок мира по фехтованию на сабляхУзбекистанка завоевала "золото" в Астане
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узбекистанцы попали в рейтинг сильнейших боксеров мира муроджон ахмадалиев шахджахан эргашев шахрам гиёсов бокс в узбекистане узбекистан спортсмены знаменитые спорт новый узбекистан новости спорта новость узбеки ташкент международная федерация бокса рейтинг кто вошел лучшие боксеры мира планеты
узбекистанцы попали в рейтинг сильнейших боксеров мира муроджон ахмадалиев шахджахан эргашев шахрам гиёсов бокс в узбекистане узбекистан спортсмены знаменитые спорт новый узбекистан новости спорта новость узбеки ташкент международная федерация бокса рейтинг кто вошел лучшие боксеры мира планеты

Узбекистанцы попали в рейтинг сильнейших боксеров мира

19:32 13.02.2023 (обновлено: 20:50 13.02.2023)
© Instagram / Murodjon AkhmadalievУзбекский профессиональный боксер Муроджон Ахмадалиев
Узбекский профессиональный боксер Муроджон Ахмадалиев - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2023
© Instagram / Murodjon Akhmadaliev
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Международная боксёрская федерация опубликовала традиционный рейтинг лучших боксеров мира.
ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Три представителя Узбекистана попали в обновленный рейтинг сильнейших боксеров мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF). Об этом сообщает Федерация профессионального бокса республики.
Так, Муроджон Ахмадалиев занял место чемпиона в первой легкой весовой категории. Шахджахан Эргаше расположился на четвертом месте в суперлегком весе, а Шахрам Гиёсов – на девятом месте в полусреднем весе.
Ранее Узбекистанские боксеры завоевали первое место в общекомандном зачете на чемпионате Азии U-22.

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