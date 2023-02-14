https://uz.sputniknews.ru/20230214/kompaniya-rosatoma-pomojet-uzbekistanu-zakryt-sklady-yadernyx-otxodov-32254274.html

Компания Росатома поможет Узбекистану закрыть хранилища ядерных отходов

Компания Росатома поможет Узбекистану закрыть хранилища ядерных отходов

Эксперты компании "ТВЭЛ" подпишут "дорожную карту" с представителями Института ядерной физики Академии наук Узбекистана по выводу из эксплуатации двух хранилищ... 14.02.2023, Sputnik Узбекистан

2023-02-14T20:03+0500

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россия

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отходы

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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Представители топливной компании Росатома "ТВЭЛ" посетили на днях Узбекистан, где встретились с экспертами Института ядерной физики Академии наук (ИЯФ АН) республики. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в пресс-службе компании.Соглашение о сотрудничестве в области вывода из эксплуатации ядерных объектов и обращения с отходами стороны подписали еще в прошлом году на полях Международного форума "Атомэкспо" в Сочи.Сейчас специалисты "ТВЭЛ" ознакомились с состоянием двух хранилищ ядерных отходов, находящихся на территории Института ядерной физики, обсудили технологические решения и договорились о подписании "дорожной карты" по выводу из эксплуатации этих хранилищ.Компания Росатома планирует использовать в Узбекистане передовые технологии в области вывода из эксплуатации хранилищ и обращения с радиоактивными отходами.Институту ядерной физики Узбекистана принадлежит два хранилища отработанного ядерного топлива.Хранилище высокоактивных радиоактивных отходов построили в 1969 году. Площадь хранилища – более 250 кв. м. Оно представляет собой бетонированное помещение с толщиной стен около 40 см и 18 колодцами глубиной около 5 м внутри. С конца 1970-х годов в колодцы ничего не захоранивали.Хранилище низкоактивных отходов использовали до конца 1980-х годов. Выполнено оно из железобетона: площадь – 60 кв. м, глубина – 5-6 м, отсеки для захоронения укрыты бетонными плитами, металлокаркасом и жестяными листами.Сейчас Узбекистан совместно с российскими партнерами планируют выводить эти два объекта из эксплуатации.Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" с 2019 года является отраслевым интегратором работы по эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращению с сопутствующими радиационными отходами.В частности, компания объединяет умения и новые знания в отрасли, разрабатывает и тестирует новые технологии, реализует все этапы проектов по вывода из эксплуатации объектов ядерного наследия.С 2021 года ТВЭЛ является базовой организацией СНГ по вопросам ликвидации ядерного наследия, обращения с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами.Читайте также: Мальгинов: атомная энергетика может стать "флагманским" направлением сотрудничества

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