https://uz.sputniknews.ru/20230214/v-turtsii-iz-pod-zavalov-spasli-bolee-8-tysyach-chelovek-32244704.html

В Турции из-под завалов спасли более 8 тысяч человек

В Турции из-под завалов спасли более 8 тысяч человек

Землетрясения затронули 13 млн человек в 10 провинциях страны.

2023-02-14T16:52+0500

2023-02-14T16:52+0500

2023-02-14T16:52+0500

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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. В ходе поисково-спасательных работ в пострадавших после землетрясений районах Турции спасли более восьми тысяч человек, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости. Число погибших в ходе ЧП увеличивается по мере разбора завалов. При этом значительную часть пострадавших – восемьдесят одну тысячу человек уже выписали из больниц. Остальным продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь, добавил Эрдоган.Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков. Спасатели продолжают разбирать завалы.Читайте также:Узбекские медики помогли более 400 пострадавшим в ТурцииВ беде не бросаем: узбекистанка собрала 2 фуры гумпомощи для пострадавших в Турции - видео

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