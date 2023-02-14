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В Турции из-под завалов спасли более 8 тысяч человек
В Турции из-под завалов спасли более 8 тысяч человек
Землетрясения затронули 13 млн человек в 10 провинциях страны.
2023-02-14T16:52+0500
2023-02-14T16:52+0500
2023-02-14T16:52+0500
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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. В ходе поисково-спасательных работ в пострадавших после землетрясений районах Турции спасли более восьми тысяч человек, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости. Число погибших в ходе ЧП увеличивается по мере разбора завалов. При этом значительную часть пострадавших – восемьдесят одну тысячу человек уже выписали из больниц. Остальным продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь, добавил Эрдоган.Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков. Спасатели продолжают разбирать завалы.Читайте также:Узбекские медики помогли более 400 пострадавшим в ТурцииВ беде не бросаем: узбекистанка собрала 2 фуры гумпомощи для пострадавших в Турции - видео
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в турции из под завалов спасли более 8 тысяч человек землетрясения турция чп стихийные бедствия сколько погибло погибшие разрушены дома сколько спасли сколько выжило где было какие регионы города новости новость эрдоган заявил
в турции из под завалов спасли более 8 тысяч человек землетрясения турция чп стихийные бедствия сколько погибло погибшие разрушены дома сколько спасли сколько выжило где было какие регионы города новости новость эрдоган заявил
В Турции из-под завалов спасли более 8 тысяч человек
Землетрясения затронули 13,5 млн человек в 10 провинциях страны. Часть из пострадавших уже выписали из больниц.
ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik.
В ходе поисково-спасательных работ в пострадавших после землетрясений районах Турции спасли более восьми тысяч человек, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает РИА Новости
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"К сожалению, землетрясения вызвали колоссальные разрушения в радиусе 500 км от эпицентра - в 10 провинциях, где проживают 13,5 млн граждан. С учетом городов, где ощущались толчки, в целом затронуты катастрофой почти 20 млн человек. По словам ученых, высвобожденная землетрясениями энергия равна мощности 500 атомных бомб", - рассказал турецкий лидер.
Число погибших в ходе ЧП увеличивается по мере разбора завалов. При этом значительную часть пострадавших – восемьдесят одну тысячу человек уже выписали из больниц. Остальным продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь, добавил Эрдоган.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.
Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков. Спасатели продолжают разбирать завалы.