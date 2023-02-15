https://uz.sputniknews.ru/20230215/erdogan-chislo-pogibshix-pri-zemletryaseniyax-prevysilo-35-tysyach--32274824.html

Эрдоган: число погибших при землетрясениях превысило 35 тысяч

Эрдоган: число погибших при землетрясениях превысило 35 тысяч

Спустя девять дней спасатели продолжают находить выживших.

2023-02-15T16:39+0500

2023-02-15T16:39+0500

2023-02-15T16:39+0500

в мире

реджеп тайип эрдоган

землетрясение

погибшие

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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тыс. человек, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Глава страны отметил, что в ликвидации последствий трагедии участвуют около 250 тыс. специалистов из 71 провинции Турции, а также 12 335 единиц спецтехники, 76 самолетов и 26 судов. Поисково-спасательной работой занимаются более 35 тыс. человек.Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков. Спасатели продолжают разбирать завалы.Читайте также:В Турции из-под завалов спасли более 8 тысяч человекУзбекские медики помогли более 400 пострадавшим в Турции

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