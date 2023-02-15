https://uz.sputniknews.ru/20230215/mask-naznachil-na-post-gendirektora-twitter-svoego-psa--32287504.html

Маск "назначил" на пост гендиректора Twitter своего пса

Маск "назначил" на пост гендиректора Twitter своего пса

Маск опубликовал в социальной сети фото нового гендиректора.

2023-02-15T20:03+0500

2023-02-15T20:03+0500

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в мире

илон маск

директор

пес

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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Американский миллиардер и владелец соцсети Twitter Илон Маск опубликовал пост, в котором рассказал, что его пес по кличке "Флоки" стал новым гендиректором компании.На фото — собака породы сиба-ину, которая сидит в кожаном стуле. На столе перед ней бумаги с эмблемой соцсети, а также ноутбук.Напомним, 26 октября Илон Маск купил социальную сеть Twitter за $44 млрд. В декабре миллиардер заявил, что уйдет с поста гендиректора компании после того, как найдет "достаточно глупого" преемника.Читайте также:СМИ: Илон Маск потерял больше половины своего состоянияСВО охватывает космос: "начальник связи" ВСУ – Илон Маск

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