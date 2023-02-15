https://uz.sputniknews.ru/20230215/mask-naznachil-na-post-gendirektora-twitter-svoego-psa--32287504.html
Маск "назначил" на пост гендиректора Twitter своего пса
Маск "назначил" на пост гендиректора Twitter своего пса
Маск опубликовал в социальной сети фото нового гендиректора.
2023-02-15T20:03+0500
2023-02-15T20:03+0500
2023-02-15T20:03+0500
в мире
илон маск
директор
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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Американский миллиардер и владелец соцсети Twitter Илон Маск опубликовал пост, в котором рассказал, что его пес по кличке "Флоки" стал новым гендиректором компании.На фото — собака породы сиба-ину, которая сидит в кожаном стуле. На столе перед ней бумаги с эмблемой соцсети, а также ноутбук.Напомним, 26 октября Илон Маск купил социальную сеть Twitter за $44 млрд. В декабре миллиардер заявил, что уйдет с поста гендиректора компании после того, как найдет "достаточно глупого" преемника.Читайте также:СМИ: Илон Маск потерял больше половины своего состоянияСВО охватывает космос: "начальник связи" ВСУ – Илон Маск
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маск назначил на пост гендиректора twitter своего пса пес собака маска новый гендиректор глава твиттер кто новости хорошие новости новость милые животные собаки 15 февраля добрые новости
Маск "назначил" на пост гендиректора Twitter своего пса
Илон Маск опубликовал в социальной сети фотографию нового генерального директора.
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Американский миллиардер и владелец соцсети Twitter Илон Маск опубликовал пост, в котором рассказал, что его пес по кличке "Флоки" стал новым гендиректором компании.
"Новый генеральный директор Twitter просто великолепен... Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах!" — подписал пост Маск.
На фото — собака породы сиба-ину, которая сидит в кожаном стуле. На столе перед ней бумаги с эмблемой соцсети, а также ноутбук.
Напомним, 26 октября Илон Маск купил социальную сеть Twitter за $44 млрд. В декабре миллиардер заявил, что уйдет с поста гендиректора компании после того, как найдет "достаточно глупого" преемника.