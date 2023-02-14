https://uz.sputniknews.ru/20230214/uzbekistan-ne-peredaval-vse-neftegazovye-mestorojdeniya-rossii--32235444.html

Узбекистан не передавал все нефтегазовые месторождения России

Узбекистан не передавал все нефтегазовые месторождения России

Мирзамахмудов прокомментировал информацию о передаче месторождений.

2023-02-14T12:20+0500

2023-02-14T12:20+0500

2023-02-14T12:20+0500

экономика

узбекистан

россия

нефть

газ

месторождение

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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Власти Узбекистана не передавали российским компаниям эксклюзивные права на все месторождения нефти и газа на 35 лет, заявил министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов на встрече с журналистами.По словам министра, речь шла только о газовом месторождении "25 лет Независимости", расположенном на юге республики и разрабатываемым на условиях соглашения о разделе продукции. А основная часть использующихся месторождений принадлежит АО "Узбекнефтегаз".Также Махмудов отметил, что не менее 50 % чистого дохода от данного проекта будут поступать в казну Узбекистана.Ранее узбекская служба "Радио Свобода"* распространила информацию, что в 2017 году Узбекистан передал России полный контроль над всеми газовыми и нефтяными месторождениями в стране на 35 лет.Напомним, в 2021 году ВЭБ.РФ, Газпромбанк и оператор месторождения "25 лет независимости" Surhan Gas Chemical Operating Company подписали соглашение о его разработке. Сумма контракта составила $900 млн.* СМИ, признано в России иноагентомЧитайте также:В Узбекистане появится общенациональное движение за ЗОЖТуркменистан отправит Узбекистану газ

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