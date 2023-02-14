https://uz.sputniknews.ru/20230214/uzbekistan-ne-peredaval-vse-neftegazovye-mestorojdeniya-rossii--32235444.html
Узбекистан не передавал все нефтегазовые месторождения России
Узбекистан не передавал все нефтегазовые месторождения России
Мирзамахмудов прокомментировал информацию о передаче месторождений.
2023-02-14T12:20+0500
2023-02-14T12:20+0500
2023-02-14T12:20+0500
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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Власти Узбекистана не передавали российским компаниям эксклюзивные права на все месторождения нефти и газа на 35 лет, заявил министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов на встрече с журналистами.По словам министра, речь шла только о газовом месторождении "25 лет Независимости", расположенном на юге республики и разрабатываемым на условиях соглашения о разделе продукции. А основная часть использующихся месторождений принадлежит АО "Узбекнефтегаз".Также Махмудов отметил, что не менее 50 % чистого дохода от данного проекта будут поступать в казну Узбекистана.Ранее узбекская служба "Радио Свобода"* распространила информацию, что в 2017 году Узбекистан передал России полный контроль над всеми газовыми и нефтяными месторождениями в стране на 35 лет.Напомним, в 2021 году ВЭБ.РФ, Газпромбанк и оператор месторождения "25 лет независимости" Surhan Gas Chemical Operating Company подписали соглашение о его разработке. Сумма контракта составила $900 млн.* СМИ, признано в России иноагентомЧитайте также:В Узбекистане появится общенациональное движение за ЗОЖТуркменистан отправит Узбекистану газ
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узбекистан не передавал все нефтегазовые месторождения россии россия газ нефть 25 лет независимости радио свобода фейк разоблачение министр энергетики узбекистана заявил
узбекистан не передавал все нефтегазовые месторождения россии россия газ нефть 25 лет независимости радио свобода фейк разоблачение министр энергетики узбекистана заявил
Узбекистан не передавал все нефтегазовые месторождения России
Министр энергетики прокомментировал распространившуюся информацию о передаче нефтегазовых месторождений России.
ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Власти Узбекистана не передавали российским компаниям эксклюзивные права на все месторождения нефти и газа на 35 лет, заявил министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов на встрече с журналистами.
По словам министра, речь шла только о газовом месторождении "25 лет Независимости", расположенном на юге республики и разрабатываемым на условиях соглашения о разделе продукции. А основная часть использующихся месторождений принадлежит АО "Узбекнефтегаз".
"Информация о том, что Узбекистан якобы на 35 лет передал эксклюзивное право на все газовые и нефтяные месторождения компаниям, связанным с Россией, является ложной и неверно истолкованной информацией", - сказал он.
Также Махмудов отметил, что не менее 50 % чистого дохода от данного проекта будут поступать в казну Узбекистана.
Ранее узбекская служба "Радио Свобода"* распространила информацию, что в 2017 году Узбекистан передал России полный контроль над всеми газовыми и нефтяными месторождениями в стране на 35 лет.
Напомним, в 2021 году ВЭБ.РФ, Газпромбанк и оператор месторождения "25 лет независимости" Surhan Gas Chemical Operating Company подписали соглашение о его разработке. Сумма контракта составила $900 млн.
* СМИ, признано в России иноагентом