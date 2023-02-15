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Логотип Россотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.01.2023
Инвестиции в будущее: Россотрудничество в Узбекистане
Спецпроект Sputnik Узбекистан рассказывает об образовательных и просветительских проектах Русского дома в Ташкенте и деятельности Россотрудничества в республике.
https://uz.sputniknews.ru/20230215/v-uzbekistane-pochtili-pamyat-voinov-afgantsev--video--32271548.html
В Узбекистане почтили память воинов-афганцев – видео
В Узбекистане почтили память воинов-афганцев – видео
Участники акции собрались у мемориала воинам-интернационалистам.
2023-02-15T15:05+0500
2023-02-15T15:46+0500
инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане
узбекистан
память
афганистан
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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Сегодня в Чирчике прошла акция памяти, посвященная 34-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, передает корреспондент Sputnik.В мероприятии приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев, атташе российского посольства в Узбекистане, а также представители Ташкентского объединения воинов-интернационалистов, родственники погибших и журналисты.Во время речи Вождаев отметил, что традиция отмечать 15 февраля как День памяти воинов-интернационалистов служит сохранению исторической памяти.Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram.Читайте также:В Русском доме открылась выставка о Сталинградской битве - видеоВождаев рассказал о планах Россотрудничества в Узбекистане
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в узбекистане почтили память воинов афганцев годовщина вывода советских войск из афганистана вывод советских войск из афганистана узбекистан чирчик мемориал воинам интернационалистам вождаев россотрудничество русский дом русские в узбекистане узбеки в афганистане 15 февраля памятная дата
в узбекистане почтили память воинов афганцев годовщина вывода советских войск из афганистана вывод советских войск из афганистана узбекистан чирчик мемориал воинам интернационалистам вождаев россотрудничество русский дом русские в узбекистане узбеки в афганистане 15 февраля памятная дата

В Узбекистане почтили память воинов-афганцев – видео

15:05 15.02.2023 (обновлено: 15:46 15.02.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Чирчике прошла акция памяти, посвященная 34-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.
В Чирчике прошла акция памяти, посвященная 34-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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Участники мероприятия собрались у мемориала воинам-интернационалистам.
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Сегодня в Чирчике прошла акция памяти, посвященная 34-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, передает корреспондент Sputnik.
В мероприятии приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев, атташе российского посольства в Узбекистане, а также представители Ташкентского объединения воинов-интернационалистов, родственники погибших и журналисты.
Во время речи Вождаев отметил, что традиция отмечать 15 февраля как День памяти воинов-интернационалистов служит сохранению исторической памяти.
Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram.
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