https://uz.sputniknews.ru/20230215/v-uzbekistane-pochtili-pamyat-voinov-afgantsev--video--32271548.html

В Узбекистане почтили память воинов-афганцев – видео

В Узбекистане почтили память воинов-афганцев – видео

Участники акции собрались у мемориала воинам-интернационалистам.

2023-02-15T15:05+0500

2023-02-15T15:05+0500

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инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане

узбекистан

память

афганистан

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ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Сегодня в Чирчике прошла акция памяти, посвященная 34-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, передает корреспондент Sputnik.В мероприятии приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев, атташе российского посольства в Узбекистане, а также представители Ташкентского объединения воинов-интернационалистов, родственники погибших и журналисты.Во время речи Вождаев отметил, что традиция отмечать 15 февраля как День памяти воинов-интернационалистов служит сохранению исторической памяти.Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram.Читайте также:В Русском доме открылась выставка о Сталинградской битве - видеоВождаев рассказал о планах Россотрудничества в Узбекистане

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