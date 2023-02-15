https://uz.sputniknews.ru/20230215/v-uzbekistane-pochtili-pamyat-voinov-afgantsev--video--32271548.html
В Узбекистане почтили память воинов-афганцев – видео
В Узбекистане почтили память воинов-афганцев – видео
Участники акции собрались у мемориала воинам-интернационалистам.
2023-02-15T15:05+0500
2023-02-15T15:05+0500
2023-02-15T15:46+0500
инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане
узбекистан
память
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/0f/32272418_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d4f5cfec104cf4229e40f009ec332765.png
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Сегодня в Чирчике прошла акция памяти, посвященная 34-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, передает корреспондент Sputnik.В мероприятии приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев, атташе российского посольства в Узбекистане, а также представители Ташкентского объединения воинов-интернационалистов, родственники погибших и журналисты.Во время речи Вождаев отметил, что традиция отмечать 15 февраля как День памяти воинов-интернационалистов служит сохранению исторической памяти.Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram.Читайте также:В Русском доме открылась выставка о Сталинградской битве - видеоВождаев рассказал о планах Россотрудничества в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/0f/32272418_187:0:1627:1080_1920x0_80_0_0_aeb93a485aeb51be3791035d5bea5001.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в узбекистане почтили память воинов афганцев годовщина вывода советских войск из афганистана вывод советских войск из афганистана узбекистан чирчик мемориал воинам интернационалистам вождаев россотрудничество русский дом русские в узбекистане узбеки в афганистане 15 февраля памятная дата
в узбекистане почтили память воинов афганцев годовщина вывода советских войск из афганистана вывод советских войск из афганистана узбекистан чирчик мемориал воинам интернационалистам вождаев россотрудничество русский дом русские в узбекистане узбеки в афганистане 15 февраля памятная дата
В Узбекистане почтили память воинов-афганцев – видео
15:05 15.02.2023 (обновлено: 15:46 15.02.2023)
Участники мероприятия собрались у мемориала воинам-интернационалистам.
ТАШКЕНТ, 15 фев – Sputnik. Сегодня в Чирчике прошла акция памяти, посвященная 34-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, передает корреспондент Sputnik.
В мероприятии приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев, атташе российского посольства в Узбекистане, а также представители Ташкентского объединения воинов-интернационалистов, родственники погибших и журналисты.
Во время речи Вождаев отметил, что традиция отмечать 15 февраля как День памяти воинов-интернационалистов служит сохранению исторической памяти.
Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram.