https://uz.sputniknews.ru/20230216/dlya-uzbekskoy-molodeji-zapustyat-programmu-shkola-jizni-32298617.html

Для узбекской молодежи запустят программу "Школа жизни"

Для узбекской молодежи запустят программу "Школа жизни"

Президент обсудил на совещании. как еще поддержать молодёжь.

2023-02-16T12:26+0500

2023-02-16T12:26+0500

2023-02-16T12:26+0500

общество

молодежь

узбекистанцы

госпрограмма

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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. В Узбекистане запустят программу "Школа жизни", которая поможет выпускникам школ получить профессиональное образование и найти работу. Об этом рассказал президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании по молодежной политике.Для полного охвата молодежи программу закрепят за госорганами с помощью системы "от махалли до министерства".Также глава государства поставил задачи по поддержке предпринимательских инициатив и развитию деловых навыков среди молодых людей в республике.В ходе совещания Мирзиёев отметил, что узбекская молодежь "проявляет большой интерес к искусству, литературе и спорту". Поэтому необходимо расширять доступ к условиям в данных сферах. Так, местные власти будут проводить мероприятия "Караван культуры", фестивали, интеллектуальные турниры и спортивные соревнования. Кроме того, для молодых людей откроют специальные аллеи и творческие парки.Читайте также:В Узбекистане появится общенациональное движение за ЗОЖВ Андижанском районе школьников начали обучать рабочим профессиям

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