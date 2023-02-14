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В Узбекистане появится общенациональное движение за ЗОЖ
В Узбекистане появится общенациональное движение за ЗОЖ
Мирзиёев провел совещание с руководителями социальных сфер.
2023-02-14T11:02+0500
2023-02-14T11:02+0500
2023-02-14T11:03+0500
общество
узбекистан
движение
зож
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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. В Узбекистане появится общенациональное движение "Правильное питание и здоровый образ жизни", завяил президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании с руководителями социальных сфер.Президент дал поручения по повышению в стране качества медицинского обслуживания и снижения смертности от онкологических, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.Кроме того, на совещании были затронуты проблемы в сфере образования. В прошлом году из 386 тыс. выпускников школ 137 тыс. поступили в высшие учебные заведения. При этом 50% выпускников вышли на рынок труда без профессии.По этой причине с 2023 года школьников будут учить не менее двум иностранным языкам и одной профессии.Напомним, в конце прошлого года Шавкат Мирзиёев провел ежегодное послание парламенту, в ходе которого анонсировал масштабные реформы в социальных сферах.Читайте также:Школьников будут кормить бесплатно — президентПриоритетом в медицине станет охрана материнства и детства — президент
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в узбекистане появится общенациональное движение за зож правильное питание и здоровый образ жизни здравоохранение медицина образование реформы мирзиёева обращение к парламенту новые реформы какие сферы мирзиёев заявил новости новость ташкент
в узбекистане появится общенациональное движение за зож правильное питание и здоровый образ жизни здравоохранение медицина образование реформы мирзиёева обращение к парламенту новые реформы какие сферы мирзиёев заявил новости новость ташкент
В Узбекистане появится общенациональное движение за ЗОЖ
11:02 14.02.2023 (обновлено: 11:03 14.02.2023)
Президент республики провел совещание с руководителями, ответственными за социальные сферы.
ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. В Узбекистане появится общенациональное движение "Правильное питание и здоровый образ жизни", завяил президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании с руководителями социальных сфер.
"Много проблем ждут своего решения и в сфере здравоохранения. Сегодня у 56% населения наблюдается избыточный вес, 30% граждан имеют хронические заболевания. В связи с этим будет организовано общенациональное движение "Правильное питание и здоровый образ жизни" ",- сказал он.
Президент дал поручения по повышению в стране качества медицинского обслуживания и снижения смертности от онкологических, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.
Кроме того, на совещании были затронуты проблемы в сфере образования. В прошлом году из 386 тыс. выпускников школ 137 тыс. поступили в высшие учебные заведения. При этом 50% выпускников вышли на рынок труда без профессии.
По этой причине с 2023 года школьников будут учить не менее двум иностранным языкам и одной профессии.
"В условиях жесткой конкуренции в мире сама жизнь требует подготовки квалифицированных специалистов, адаптации молодежи к изменчивым требованиям рынка труда",- объяснил Мирзиёев.
Напомним, в конце прошлого года Шавкат Мирзиёев провел ежегодное послание парламенту, в ходе которого анонсировал масштабные реформы в социальных сферах.