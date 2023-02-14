https://uz.sputniknews.ru/20230214/v-uzbekistane-poyavitsya-obschenatsionalnoe-dvijenie-za-zoj-32231884.html

В Узбекистане появится общенациональное движение за ЗОЖ

В Узбекистане появится общенациональное движение за ЗОЖ

Мирзиёев провел совещание с руководителями социальных сфер.

2023-02-14T11:02+0500

2023-02-14T11:02+0500

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общество

узбекистан

движение

зож

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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. В Узбекистане появится общенациональное движение "Правильное питание и здоровый образ жизни", завяил президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании с руководителями социальных сфер.Президент дал поручения по повышению в стране качества медицинского обслуживания и снижения смертности от онкологических, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.Кроме того, на совещании были затронуты проблемы в сфере образования. В прошлом году из 386 тыс. выпускников школ 137 тыс. поступили в высшие учебные заведения. При этом 50% выпускников вышли на рынок труда без профессии.По этой причине с 2023 года школьников будут учить не менее двум иностранным языкам и одной профессии.Напомним, в конце прошлого года Шавкат Мирзиёев провел ежегодное послание парламенту, в ходе которого анонсировал масштабные реформы в социальных сферах.Читайте также:Школьников будут кормить бесплатно — президентПриоритетом в медицине станет охрана материнства и детства — президент

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