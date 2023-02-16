https://uz.sputniknews.ru/20230216/foto-izvestnyy-rossiyskiy-ortoped-provel-operatsii-v-samarkande--32296729.html

Фото: известный российский ортопед провел операции в Самарканде

Фото: известный российский ортопед провел операции в Самарканде

Самаркандский центр заключил соглашение о сотрудничестве с российским НИИ имени Турнера

2023-02-16T11:20+0500

2023-02-16T11:20+0500

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общество

ортопед

операция

самарканд

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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. Сложные операции в области ортопедии и травматологии начали делать в региональных медицинских центрах Узбекистана. Теперь маленьким пациентам не нужно ехать в зарубежные клиники. Высокотехнологичные операции местные врачи проводят под руководством российских специалистов.Подробнее об этом – в материале от корреспондента Sputnik.Заведующий отделением костной хирургии и реконструктивной микрохирургии Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии им. Тернера, кандидат медицинских наук Сергей Голяна посетил Узбекистан.Совместно с врачами Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра он сделал ряд сложных операций.Около 10 маленьким пациентам центра российский специалист провел операции по коррекции патологий суставов кисти и пальцев, врожденных ортопедических дефектов.Все операции под руководством Сергея Голяна прошли успешно. Теперь врачи из России будут приезжать каждые 6 месяцев.Сегодня многопрофильный детский медицинский центр Самаркандской области оказывает ортопедические услуги детям и проводит малоинвазивные операции при деформациях грудной клетки.Здесь создали ортопедическое отделение для лечения врожденных и приобретенных заболеваний.Всего в центре работают отделения детской ортопедии, детского гемодиализа, торакальной, малоинвазивной, неонатальной хирургии, нейрохирургии, кардиохирургии, челюстно-лицевой хирургии. Врачи используют современные методы лечения, опираясь на опыт России, Южной Кореи, Турции и других зарубежных стран.В результате внедрения современных хирургических методов в отделении детской кардиохирургии стали выполнять сложные операции на открытом сердце.Раньше такие манипуляции проводили в столице или за границей. Сейчас центр планирует с помощью российских специалистов расширить перечень проводимых сложных операций.Читайте также:Детям с потерей слуха бесплатно установят кохлеарные имплантыВ Узбекистане изменится порядок установления инвалидности

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