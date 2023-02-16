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https://uz.sputniknews.ru/20230216/foto-izvestnyy-rossiyskiy-ortoped-provel-operatsii-v-samarkande--32296729.html
Фото: известный российский ортопед провел операции в Самарканде
Фото: известный российский ортопед провел операции в Самарканде
Самаркандский центр заключил соглашение о сотрудничестве с российским НИИ имени Турнера
2023-02-16T11:20+0500
2023-02-16T11:29+0500
общество
ортопед
операция
самарканд
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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. Сложные операции в области ортопедии и травматологии начали делать в региональных медицинских центрах Узбекистана. Теперь маленьким пациентам не нужно ехать в зарубежные клиники. Высокотехнологичные операции местные врачи проводят под руководством российских специалистов.Подробнее об этом – в материале от корреспондента Sputnik.Заведующий отделением костной хирургии и реконструктивной микрохирургии Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии им. Тернера, кандидат медицинских наук Сергей Голяна посетил Узбекистан.Совместно с врачами Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра он сделал ряд сложных операций.Около 10 маленьким пациентам центра российский специалист провел операции по коррекции патологий суставов кисти и пальцев, врожденных ортопедических дефектов.Все операции под руководством Сергея Голяна прошли успешно. Теперь врачи из России будут приезжать каждые 6 месяцев.Сегодня многопрофильный детский медицинский центр Самаркандской области оказывает ортопедические услуги детям и проводит малоинвазивные операции при деформациях грудной клетки.Здесь создали ортопедическое отделение для лечения врожденных и приобретенных заболеваний.Всего в центре работают отделения детской ортопедии, детского гемодиализа, торакальной, малоинвазивной, неонатальной хирургии, нейрохирургии, кардиохирургии, челюстно-лицевой хирургии. Врачи используют современные методы лечения, опираясь на опыт России, Южной Кореи, Турции и других зарубежных стран.В результате внедрения современных хирургических методов в отделении детской кардиохирургии стали выполнять сложные операции на открытом сердце.Раньше такие манипуляции проводили в столице или за границей. Сейчас центр планирует с помощью российских специалистов расширить перечень проводимых сложных операций.Читайте также:Детям с потерей слуха бесплатно установят кохлеарные имплантыВ Узбекистане изменится порядок установления инвалидности
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фото известный российский ортопед провел операции в самарканде самарканд хирургия детская российские специалисты специалист из россии медицина здравоохранение операции новости новость детская хирургия развитие медицины в узбекистане
фото известный российский ортопед провел операции в самарканде самарканд хирургия детская российские специалисты специалист из россии медицина здравоохранение операции новости новость детская хирургия развитие медицины в узбекистане

Фото: известный российский ортопед провел операции в Самарканде

11:20 16.02.2023 (обновлено: 11:29 16.02.2023)
© Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центрВ Самаркандском детском медицинском центре проводятся сложные операции.
В Самаркандском детском медицинском центре проводятся сложные операции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2023
© Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр
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Самаркандский областной медцентр заключил соглашение о сотрудничестве с российским НИИ имени Г.И. Турнера.
ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. Сложные операции в области ортопедии и травматологии начали делать в региональных медицинских центрах Узбекистана. Теперь маленьким пациентам не нужно ехать в зарубежные клиники. Высокотехнологичные операции местные врачи проводят под руководством российских специалистов.
Подробнее об этом – в материале от корреспондента Sputnik.
Заведующий отделением костной хирургии и реконструктивной микрохирургии Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии им. Тернера, кандидат медицинских наук Сергей Голяна посетил Узбекистан.
Совместно с врачами Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра он сделал ряд сложных операций.
© Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центрВ Самаркандском детском медицинском центре проводятся сложные операции.
В Самаркандском детском медицинском центре проводятся сложные операции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2023
В Самаркандском детском медицинском центре проводятся сложные операции.
© Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр
Около 10 маленьким пациентам центра российский специалист провел операции по коррекции патологий суставов кисти и пальцев, врожденных ортопедических дефектов.
© Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центрВ Самаркандском детском медицинском центре проводятся сложные операции.
В Самаркандском детском медицинском центре проводятся сложные операции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2023
В Самаркандском детском медицинском центре проводятся сложные операции.
© Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр
"Мой трехлетний сын родился со сросшимися пальцами правой руки. Несколько месяцев назад в районной поликлинике нам сказали, что такую сложную операцию делают только в России. Но через некоторое время мы пришли в областной многопрофильный медицинский центр по направлению. Здесь квалифицированный российский ортопед прооперировал моего ребенка вместе с местными врачами. Сейчас пальчики у моего малыша полностью здоровы и работают нормально", — говорит Феруза Бобоёрова, мать одного из пациентов.
Все операции под руководством Сергея Голяна прошли успешно. Теперь врачи из России будут приезжать каждые 6 месяцев.

Сегодня многопрофильный детский медицинский центр Самаркандской области оказывает ортопедические услуги детям и проводит малоинвазивные операции при деформациях грудной клетки.
© Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центрВ Самаркандском детском медицинском центре проводятся сложные операции.
В Самаркандском детском медицинском центре проводятся сложные операции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2023
В Самаркандском детском медицинском центре проводятся сложные операции.
© Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр
Здесь создали ортопедическое отделение для лечения врожденных и приобретенных заболеваний.
Всего в центре работают отделения детской ортопедии, детского гемодиализа, торакальной, малоинвазивной, неонатальной хирургии, нейрохирургии, кардиохирургии, челюстно-лицевой хирургии.

Врачи используют современные методы лечения, опираясь на опыт России, Южной Кореи, Турции и других зарубежных стран.
"В течение 2022 года мы в центре провели около 2300 сложных высокотехнологичных операций, около 1000 особо сложных операций. Три года назад центр подписал меморандум о сотрудничестве с Российским национальным медицинским исследовательским центром детской травматологии и ортопедии. На основе этого меморандума мы и сотрудничаем", - рассказал главный врач центра Маматкул Азизов.
© Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центрВ Самаркандском детском медицинском центре проводятся сложные операции.
В Самаркандском детском медицинском центре проводятся сложные операции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2023
В Самаркандском детском медицинском центре проводятся сложные операции.
© Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр
В результате внедрения современных хирургических методов в отделении детской кардиохирургии стали выполнять сложные операции на открытом сердце.

Раньше такие манипуляции проводили в столице или за границей. Сейчас центр планирует с помощью российских специалистов расширить перечень проводимых сложных операций.
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