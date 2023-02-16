https://uz.sputniknews.ru/20230216/kak-mchs-spravlyaetsya-s-posledstviyami-sxoda-lavin-na-kamchike--video--32298945.html

Как МЧС справляется с последствиями схода лавин на Камчике – видео

Как МЧС справляется с последствиями схода лавин на Камчике – видео

На Камчике сошло две лавины – подробности в нашем материале.

2023-02-16T13:14+0500

2023-02-16T13:14+0500

2023-02-16T13:14+0500

происшествия

мчс

камчик

лавина

видеоролик

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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. На автодороге "Ташкент-Ош" через перевал Камчик сошло две лавины, движение приостановлено, сообщает пресс-служба МЧС. Спасатели в течение последних суток устраняют последствия ЧП. На перевал прибыл министр по ЧС Абдулла Кулдашев. Он руководит процессом ликвидации последствий и оказанием помощи для застрявших на дороге. Так, водителей и пассажиров разместили в пункте обогрева, а также организовали железнодорожный рейс из Ахангарана и Ангрена в Ферганскую долину.Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram.Читайте также:"Турция – сильная страна": как землетрясение отразится на торговле с УзбекистаномВ Турции из-под завалов спасли более 8 тысяч человек

камчик

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2023

Элина Бекназарова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png

Элина Бекназарова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png

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Элина Бекназарова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png

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