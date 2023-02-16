https://uz.sputniknews.ru/20230216/kak-mchs-spravlyaetsya-s-posledstviyami-sxoda-lavin-na-kamchike--video--32298945.html
Как МЧС справляется с последствиями схода лавин на Камчике – видео
Как МЧС справляется с последствиями схода лавин на Камчике – видео
На Камчике сошло две лавины – подробности в нашем материале.
2023-02-16T13:14+0500
2023-02-16T13:14+0500
2023-02-16T13:14+0500
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мчс
камчик
лавина
видеоролик
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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. На автодороге "Ташкент-Ош" через перевал Камчик сошло две лавины, движение приостановлено, сообщает пресс-служба МЧС. Спасатели в течение последних суток устраняют последствия ЧП. На перевал прибыл министр по ЧС Абдулла Кулдашев. Он руководит процессом ликвидации последствий и оказанием помощи для застрявших на дороге. Так, водителей и пассажиров разместили в пункте обогрева, а также организовали железнодорожный рейс из Ахангарана и Ангрена в Ферганскую долину.Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram.Читайте также:"Турция – сильная страна": как землетрясение отразится на торговле с УзбекистаномВ Турции из-под завалов спасли более 8 тысяч человек
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png
видео как мчс справляется с последствиями лавин на камчике сход лавин на камчике что там происходит закрыли дорогу есть погибшие как уехать как переехать когда откроют дорогу что произошло ташкент горы под ташкентом прогноз погоды на 16 февраля четверг узбекистан новости новость
видео как мчс справляется с последствиями лавин на камчике сход лавин на камчике что там происходит закрыли дорогу есть погибшие как уехать как переехать когда откроют дорогу что произошло ташкент горы под ташкентом прогноз погоды на 16 февраля четверг узбекистан новости новость
Как МЧС справляется с последствиями схода лавин на Камчике – видео
Элина Бекназарова
Корреспондент
Вчера вечером на Камчике сошло две лавины – подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. На автодороге "Ташкент-Ош" через перевал Камчик сошло две лавины, движение приостановлено, сообщает пресс-служба МЧС.
Спасатели в течение последних суток устраняют последствия ЧП. На перевал прибыл министр по ЧС Абдулла Кулдашев. Он руководит процессом ликвидации последствий и оказанием помощи для застрявших на дороге.
Так, водителей и пассажиров разместили в пункте обогрева, а также организовали железнодорожный рейс из Ахангарана и Ангрена в Ферганскую долину.
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