https://uz.sputniknews.ru/20230216/na-granitse-uzbekistana-i-kazaxstana-poyavitsya-elektronnaya-ochered--32300976.html
На границе Узбекистана и Казахстана появится электронная очередь
На границе Узбекистана и Казахстана появится электронная очередь
Казахстан увеличивает число КПП с электронной очередью.
2023-02-16T15:40+0500
2023-02-16T15:40+0500
2023-02-16T15:55+0500
общество
казахстан
узбекистан
граница
электронная очередь
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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. Казахстан снабдит оборудованием для электронной очереди КПП на границах с Узбекистаном, Туркменистаном и Китаем, передает пресс-служба Комитета государственных доходов Казахстана.При этом половина таких пунктов будут находится на границах с Китаем - "Бахты" в Абайской области и "Майкапчагай" в Восточно-Казахстанской. Вторая половина будет на границе с Туркменистаном - "Темир-Баба" и Узбекистаном - "Тажен" в Мангистауской области.Саму систему электронной очереди будут обслуживать казахстанские специалисты сервиса бронирования "CarGoRuqsat" АО "Информационно-учетный центр" министерства финансов страны.По данным ведомства, сервис запустит работу на пунктах постепенно – с 15 февраля в "Бахты", с 20 февраля на автопереходе "Майкапчагай", 22 февраля в пункте "Темир-Баба" и 27 февраля – в "Тажен".Электронная очередь уже работает в нескольких КПП на казахстанско-китайской границе. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 7,5 тысяч человек, которые оставили 84 тыс. броней на очередь.Читайте также:На границе Узбекистана и Таджикистана появятся новые КППГлавы стран СНГ соберутся в Бишкеке – подробности
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На границе Узбекистана и Казахстана появится электронная очередь
15:40 16.02.2023 (обновлено: 15:55 16.02.2023)
Казахстан увеличивает число пограничных пунктов с возможностью электронного бронирования очереди.
ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik.
Казахстан снабдит оборудованием для электронной очереди КПП на границах с Узбекистаном, Туркменистаном и Китаем, передает пресс-служба
Комитета государственных доходов Казахстана.
При этом половина таких пунктов будут находится на границах с Китаем - "Бахты" в Абайской области и "Майкапчагай" в Восточно-Казахстанской. Вторая половина будет на границе с Туркменистаном - "Темир-Баба" и Узбекистаном - "Тажен" в Мангистауской области.
Саму систему электронной очереди будут обслуживать казахстанские специалисты сервиса бронирования "CarGoRuqsat" АО "Информационно-учетный центр" министерства финансов страны.
По данным ведомства, сервис запустит работу на пунктах постепенно – с 15 февраля в "Бахты", с 20 февраля на автопереходе "Майкапчагай", 22 февраля в пункте "Темир-Баба" и 27 февраля – в "Тажен".
Электронная очередь уже работает в нескольких КПП на казахстанско-китайской границе. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 7,5 тысяч человек, которые оставили 84 тыс. броней на очередь.