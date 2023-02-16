https://uz.sputniknews.ru/20230216/na-granitse-uzbekistana-i-kazaxstana-poyavitsya-elektronnaya-ochered--32300976.html

На границе Узбекистана и Казахстана появится электронная очередь

На границе Узбекистана и Казахстана появится электронная очередь

Казахстан увеличивает число КПП с электронной очередью.

2023-02-16T15:40+0500

2023-02-16T15:40+0500

2023-02-16T15:55+0500

общество

казахстан

узбекистан

граница

электронная очередь

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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. Казахстан снабдит оборудованием для электронной очереди КПП на границах с Узбекистаном, Туркменистаном и Китаем, передает пресс-служба Комитета государственных доходов Казахстана.При этом половина таких пунктов будут находится на границах с Китаем - "Бахты" в Абайской области и "Майкапчагай" в Восточно-Казахстанской. Вторая половина будет на границе с Туркменистаном - "Темир-Баба" и Узбекистаном - "Тажен" в Мангистауской области.Саму систему электронной очереди будут обслуживать казахстанские специалисты сервиса бронирования "CarGoRuqsat" АО "Информационно-учетный центр" министерства финансов страны.По данным ведомства, сервис запустит работу на пунктах постепенно – с 15 февраля в "Бахты", с 20 февраля на автопереходе "Майкапчагай", 22 февраля в пункте "Темир-Баба" и 27 февраля – в "Тажен".Электронная очередь уже работает в нескольких КПП на казахстанско-китайской границе. На сегодняшний день в системе зарегистрировано 7,5 тысяч человек, которые оставили 84 тыс. броней на очередь.Читайте также:На границе Узбекистана и Таджикистана появятся новые КППГлавы стран СНГ соберутся в Бишкеке – подробности

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