https://uz.sputniknews.ru/20221029/na-granitse-uzbekistana-i-tadjikistana-poyavyatsya-novye-kpp-29564773.html

На границе Узбекистана и Таджикистана появятся новые КПП

На границе Узбекистана и Таджикистана появятся новые КПП

Представители двух стран обсудили таможенное сотрудничество.

2022-10-29T14:11+0500

2022-10-29T14:11+0500

2022-10-29T14:11+0500

политика

узбекистан

таджикистан

кпп

граница

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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Узбекистан и Таджикистан договорились об открытии новых контрольно-пропускных пунктов на границе, сообщает SputnikТаджикистан.Укрепление таможенного сотрудничества обсудили в Ташкенте первый зампред Государственного таможенного комитета Узбекистана Ильхом Мухторов и таджикский посол Абдуджаббор Рахмонзода.Представители двух стран рассмотрели предложения по усилению работы таможенных служб, а также ускорению досмотра и недопущения блокирования транспорта на пропускных пунктах.Также стороны договорились обновить работу КПП "Бекобод" на границе двух стран. Кроме того, на данном пункте должны увеличить пропускную способность.Ранее в Намангане прошла встреча узбекско-таджикской комиссии по демаркации границы.Читайте также:Жапаров прокомментировал соглашение о кыргызско-узбекской границе – подробностиУзбекистан и Казахстан договорятся о демаркации границы

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на границе узбекистана и таджикистана появятся новые кпп граница узбекистан таджикистан пропускные пункты новость новости