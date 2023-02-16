https://uz.sputniknews.ru/20230216/v-uzbekistane-zapretyat-podklyuchat-k-elektrosetyam-lishnix-polzovateley--32306089.html

В Узбекистане запретят подключать к электросетям "лишних" пользователей

В Узбекистане запретят подключать к электросетям "лишних" пользователей

Мирзиёев распорядился повысить госконтроль в сфере энергетики

2023-02-16T20:09+0500

2023-02-16T20:09+0500

2023-02-16T20:09+0500

общество

узбекистан

шавкат мирзиёев

электричество

газ

новый закон

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ТАШКЕНТ, 16 фев – Sputnik. В Узбекистане введут запрет на подключение новых потребителей к имеющимся электрическим и газовым сетям, а также устройствам при переизбытке нагрузки. Соответствующий документ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.С 1 марта Узэнергоинспекция получит доступ к информации о потреблении пользователями электричества и газа. При обнаружении нарушений специалисты будут оставлять жалобы об абонентах в электронной форме в системе E-ma'muriy ish.Также с 1 июля договоры с организациями и ИП на поставку энергоресурсов будут заключать онлайн через специальные сервисы предприятий или Национальную информационную систему "Прозрачное строительство". Для этого абоненту понадобится электронная подпись.До 1 октября в геоинформационную систему нужно внести данные об электрических и газовых сетях, а также устройствах передачи (например, трансформаторы и ГРС). Информацию из системы интегрируют с газо- и электроснабжающими предприятиями для предотвращения перегрузок.Кроме того, в Генпрокуратуре введут должность заместителя генерального прокурора, который будет контролировать соблюдение законов в сфере использования энергоресурсов.Читайте также:Экспортерам мебели продлят таможенные льготыВ Ташкенте планируют перерабатывать до 50% отходов

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