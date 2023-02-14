https://uz.sputniknews.ru/20230214/eksporteram-mebeli-prodlyat-tamojennye-lgoty--32228025.html
Экспортерам мебели продлят таможенные льготы
Экспортерам мебели продлят таможенные льготы
Глава республики подписал соответствующее постановление.
2023-02-14T09:03+0500
2023-02-14T09:03+0500
2023-02-14T09:03+0500
экономика
экспорт
мебель
таможня
льготы
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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. С 1 февраля 2023 года по 1 января 2024 года продлят применение "нулевой" ставки таможенной пошлины при ввозе на территорию Узбекистана сырья, запасных частей, фурнитуры и аксессуаров, используемых при производстве мебели (по перечню).Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое предусматривает дополнительные меры по стимулированию производств и экспорта мебельной продукции. Цель – обеспечить инфраструктурой мебельные предприятия и привлечь квалифицированные кадры в отрасль.Теперь экспортерам будут возмещать части арендных платежей за офисные здания, торговые и складские помещения за рубежом за 250 квадратных метров (по действующему законодательству – 100 кв. метров).Кроме того, при привлечении зарубежных специалистов, таких как инженеры - технологи, мастера по лакокраске и дизайнеры, будут возмещать 25% заработной оплаты этих специалистов. Данная часть не должна превышать 9-кратный размер минимального размера оплаты труда. Это касается отечественных предприятий, в годовой выручке которых доля поступлений от экспорта готовой мебельной продукции составляет не менее 30%. Также Министерство инвестиций, промышленности и торговли готовит предложения о формировании электронной базы, включающей виды производимой продукции, мощности предприятий, занимающихся производством мебели.Читайте также:IT-проект Центробанка Узбекистана победил в конкурсе "Проект года" от Global CIOСемейным предпринимателям предоставят новые льготные кредиты
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экспортерам мебели продлят таможенные льготы экспорт мебели мебель узбекистан таможня льготы бизнес экономика льготы для бизнеса мирзиёев подписал новый документ предприятие предприниматели
экспортерам мебели продлят таможенные льготы экспорт мебели мебель узбекистан таможня льготы бизнес экономика льготы для бизнеса мирзиёев подписал новый документ предприятие предприниматели
Экспортерам мебели продлят таможенные льготы
Глава республики подписал соответствующее постановление. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. С 1 февраля 2023 года по 1 января 2024 года продлят применение "нулевой" ставки таможенной пошлины при ввозе на территорию Узбекистана сырья, запасных частей, фурнитуры и аксессуаров, используемых при производстве мебели (по перечню).
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление
, которое предусматривает дополнительные меры по стимулированию производств и экспорта мебельной продукции. Цель – обеспечить инфраструктурой мебельные предприятия и привлечь квалифицированные кадры в отрасль.
Теперь экспортерам будут возмещать части арендных платежей за офисные здания, торговые и складские помещения за рубежом за 250 квадратных метров (по действующему законодательству – 100 кв. метров).
Кроме того, при привлечении зарубежных специалистов, таких как инженеры - технологи, мастера по лакокраске и дизайнеры, будут возмещать 25% заработной оплаты этих специалистов. Данная часть не должна превышать 9-кратный размер минимального размера оплаты труда. Это касается отечественных предприятий, в годовой выручке которых доля поступлений от экспорта готовой мебельной продукции составляет не менее 30%.
Также Министерство инвестиций, промышленности и торговли готовит предложения о формировании электронной базы, включающей виды производимой продукции, мощности предприятий, занимающихся производством мебели.