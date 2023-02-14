https://uz.sputniknews.ru/20230214/eksporteram-mebeli-prodlyat-tamojennye-lgoty--32228025.html

Экспортерам мебели продлят таможенные льготы

Экспортерам мебели продлят таможенные льготы

Глава республики подписал соответствующее постановление.

2023-02-14T09:03+0500

2023-02-14T09:03+0500

2023-02-14T09:03+0500

экономика

экспорт

мебель

таможня

льготы

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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. С 1 февраля 2023 года по 1 января 2024 года продлят применение "нулевой" ставки таможенной пошлины при ввозе на территорию Узбекистана сырья, запасных частей, фурнитуры и аксессуаров, используемых при производстве мебели (по перечню).Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое предусматривает дополнительные меры по стимулированию производств и экспорта мебельной продукции. Цель – обеспечить инфраструктурой мебельные предприятия и привлечь квалифицированные кадры в отрасль.Теперь экспортерам будут возмещать части арендных платежей за офисные здания, торговые и складские помещения за рубежом за 250 квадратных метров (по действующему законодательству – 100 кв. метров).Кроме того, при привлечении зарубежных специалистов, таких как инженеры - технологи, мастера по лакокраске и дизайнеры, будут возмещать 25% заработной оплаты этих специалистов. Данная часть не должна превышать 9-кратный размер минимального размера оплаты труда. Это касается отечественных предприятий, в годовой выручке которых доля поступлений от экспорта готовой мебельной продукции составляет не менее 30%. Также Министерство инвестиций, промышленности и торговли готовит предложения о формировании электронной базы, включающей виды производимой продукции, мощности предприятий, занимающихся производством мебели.Читайте также:IT-проект Центробанка Узбекистана победил в конкурсе "Проект года" от Global CIOСемейным предпринимателям предоставят новые льготные кредиты

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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экспортерам мебели продлят таможенные льготы экспорт мебели мебель узбекистан таможня льготы бизнес экономика льготы для бизнеса мирзиёев подписал новый документ предприятие предприниматели