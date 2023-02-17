https://uz.sputniknews.ru/20230217/festival-jara-perenesli-iz-kazaxstana-v-uzbekistan--32323937.html

Фестиваль "ЖАРА" перенесли из Казахстана в Узбекистан

Фестиваль "ЖАРА" перенесли из Казахстана в Узбекистан

В этом году музыкальное шоу состоится в мае в Ташкенте.

2023-02-17T12:59+0500

2023-02-17T12:59+0500

2023-02-17T12:59+0500

культура

фестиваль

казахстан

узбекистан

ташкент

мероприятие

музыка

звезды

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ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" переносится из Алматы в Ташкент, передает Sputnik Казахстан.Также организаторы сдвинули сроки мероприятия – с марта на май. По официальным данным, изменения связаны "с нестабильной ситуацией в мире".При этом на шоу в казахской столице должны были выступить звезды российской эстрады: ANNA ASTI, Егор Крид, Ани Лорак, Сергей Лазарев, HammAli & Navai, A’Studio, Мари Краймбрери, "Дискотека Авария", Люся Чеботина и Хабиб.Читайте также:Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в ТашкентеАлена Хмельницкая приедет в Ташкент

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