https://uz.sputniknews.ru/20230217/festival-jara-perenesli-iz-kazaxstana-v-uzbekistan--32323937.html
Фестиваль "ЖАРА" перенесли из Казахстана в Узбекистан
Фестиваль "ЖАРА" перенесли из Казахстана в Узбекистан
В этом году музыкальное шоу состоится в мае в Ташкенте.
2023-02-17T12:59+0500
2023-02-17T12:59+0500
2023-02-17T12:59+0500
культура
фестиваль
казахстан
узбекистан
ташкент
мероприятие
музыка
звезды
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ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik. Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" переносится из Алматы в Ташкент, передает Sputnik Казахстан.Также организаторы сдвинули сроки мероприятия – с марта на май. По официальным данным, изменения связаны "с нестабильной ситуацией в мире".При этом на шоу в казахской столице должны были выступить звезды российской эстрады: ANNA ASTI, Егор Крид, Ани Лорак, Сергей Лазарев, HammAli & Navai, A’Studio, Мари Краймбрери, "Дискотека Авария", Люся Чеботина и Хабиб.Читайте также:Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в ТашкентеАлена Хмельницкая приедет в Ташкент
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фестиваль жара 2023 перенесли из казахстана в узбекистан когда пройдет кто выступит где пройдет город страна купить билеты лазарев эмин агаларов кто организатор как попасть куда пойти мероприятия фестивали в ташкенте в узбекистане мероприятия в мае новости новость культура
фестиваль жара 2023 перенесли из казахстана в узбекистан когда пройдет кто выступит где пройдет город страна купить билеты лазарев эмин агаларов кто организатор как попасть куда пойти мероприятия фестивали в ташкенте в узбекистане мероприятия в мае новости новость культура
Фестиваль "ЖАРА" перенесли из Казахстана в Узбекистан
В этом году музыкальное шоу состоится в мае в Ташкенте, хотя изначально планировали провести в марте в Алматы.
ТАШКЕНТ, 17 фев - Sputnik.
Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" переносится из Алматы в Ташкент, передает Sputnik Казахстан.
Также организаторы сдвинули сроки мероприятия – с марта на май. По официальным данным, изменения связаны "с нестабильной ситуацией в мире".
При этом на шоу в казахской столице должны были выступить звезды российской эстрады: ANNA ASTI, Егор Крид, Ани Лорак, Сергей Лазарев, HammAli & Navai, A’Studio, Мари Краймбрери, "Дискотека Авария", Люся Чеботина и Хабиб.