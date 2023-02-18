https://uz.sputniknews.ru/20230218/v-voskresene-chastichno-perekroyut-tashkent--karta--32354568.html
В воскресенье частично перекроют Ташкент – карта
В воскресенье частично перекроют Ташкент – карта
Какие улицы закроют для движения авто – в нашем материале.
2023-02-18T11:02+0500
2023-02-18T11:02+0500
2023-02-18T11:05+0500
общество
узбекистан
ташкент
забег
марафон
перекрытие движения
улица
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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Завтра, 19 февраля, в столице перекроют ряд улиц для проведения массового забега "Мен голиб", передает пресс-служба хокимията города.С 07:00 до 09:30 для движения транспорта будут закрыты следующие участки улиц:Читайте также:Фестиваль "ЖАРА" пройдет в УзбекистанеКуда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте
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в воскресенье частично перекроют ташкент какие улицы закроют перекроют забег марафон мен голиб как принять участие как участвовать кто участвует участники как прошел 2023 спорт узбекистан ташкент столица новости спорта новость воскресенье 19 февраля
в воскресенье частично перекроют ташкент какие улицы закроют перекроют забег марафон мен голиб как принять участие как участвовать кто участвует участники как прошел 2023 спорт узбекистан ташкент столица новости спорта новость воскресенье 19 февраля
В воскресенье частично перекроют Ташкент – карта
11:02 18.02.2023 (обновлено: 11:05 18.02.2023)
Какие улицы закроют для движения транспорта и в чем причина – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik.
Завтра, 19 февраля, в столице перекроют ряд улиц для проведения массового забега "Мен голиб", передает пресс-служба
хокимията города.
С 07:00 до 09:30 для движения транспорта будут закрыты следующие участки улиц:
от площади перед Дворцом Дружбы народов по улице Фурката до пересечения с улицей Бешёгоч;
по улице Бешёгоч до пересечения с улицей Ислама Каримова;
по улице Ислама Каримова до пересечения с проспектом Амира Темура;
по проспекту Амира Темура вдоль кругового движения вокруг сквера Амира Темура до пересечения с улицей Ислама Каримова;
по проспекту Ислама Каримова до площади перед Дворцом Дружбы народов.