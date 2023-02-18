https://uz.sputniknews.ru/20230218/v-voskresene-chastichno-perekroyut-tashkent--karta--32354568.html

В воскресенье частично перекроют Ташкент – карта

В воскресенье частично перекроют Ташкент – карта

Какие улицы закроют для движения авто – в нашем материале.

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общество

узбекистан

ташкент

забег

марафон

перекрытие движения

улица

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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Завтра, 19 февраля, в столице перекроют ряд улиц для проведения массового забега "Мен голиб", передает пресс-служба хокимията города.С 07:00 до 09:30 для движения транспорта будут закрыты следующие участки улиц:Читайте также:Фестиваль "ЖАРА" пройдет в УзбекистанеКуда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в Ташкенте

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