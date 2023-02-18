https://uz.sputniknews.ru/20230218/kakuyu-oshibku-v-pitanii-dopuskayut-pochti-vse--obyasnil-dietolog-32368965.html
Какую ошибку в питании допускают почти все — объяснил диетолог
Какую ошибку в питании допускают почти все — объяснил диетолог
Почему люди, сидящие на пп, продолжают набирать лишний вес.
2023-02-18T22:00+0500
2023-02-18T22:00+0500
2023-02-18T22:00+0500
это интересно
питание
правильное питание
диетолог
советы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/15/22881482_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0c7ec27a174f972835a1a3b288218596.jpg
Одной из самых распространённых ошибок в питании является однообразный рацион, считает врач-диетолог Елена Соломатина.По мнению эксперта, особенно часто эта проблеме подвержены люди после 55 лет. Они питаются ограниченным набором продуктов, которые не может насытить организм всеми необходимыми веществами.Исправить эту ошибку просто, если соблюдать два правила. Во-первых, каждый день менять продукты и блюда, которые едите. Также не ешьте на ужин то же самое, чем вы обедали. Во-вторых, включите в рацион продукты с углеводами, жирами и белками, подвела итог Соломатина.Читайте также:Как сохранить кожу красивой – советы экспертаОнколог рассказал о проявляющихся во время и после еды симптомах рака
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/15/22881482_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bf742b2f013c0d5dfd215f17e11a70ba.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
какую ошибку в питании допускают почти все пп правильно питание похудение почему толстеют набор веса во время диеты как правильно питаться похудеть советы диетолога новости новость красота здоровье узбекистан ташкент
какую ошибку в питании допускают почти все пп правильно питание похудение почему толстеют набор веса во время диеты как правильно питаться похудеть советы диетолога новости новость красота здоровье узбекистан ташкент
Какую ошибку в питании допускают почти все — объяснил диетолог
Очень часто люди, следящие за свои питанием, продолжают набирать лишний вес. Эксперт рассказала, почему это происходит.
Одной из самых распространённых ошибок в питании является однообразный рацион, считает врач-диетолог Елена Соломатина.
По мнению эксперта, особенно часто эта проблеме подвержены люди после 55 лет. Они питаются ограниченным набором продуктов, которые не может насытить организм всеми необходимыми веществами.
"У пожилых большой дефицит полезных веществ в силу того, что они недополучают их, плюс что-то не усваивается. Чтобы держать себя на плаву все время, необходимо восполнять этот дефицит. Поэтому мы даем больше разнообразного материала, и организм из этого сам выберет, что ему нужно", — уточнила она.
Исправить эту ошибку просто, если соблюдать два правила. Во-первых, каждый день менять продукты и блюда, которые едите. Также не ешьте на ужин то же самое, чем вы обедали. Во-вторых, включите в рацион продукты с углеводами, жирами и белками, подвела итог Соломатина.