https://uz.sputniknews.ru/20230218/kakuyu-oshibku-v-pitanii-dopuskayut-pochti-vse--obyasnil-dietolog-32368965.html

Какую ошибку в питании допускают почти все — объяснил диетолог

Какую ошибку в питании допускают почти все — объяснил диетолог

Почему люди, сидящие на пп, продолжают набирать лишний вес.

2023-02-18T22:00+0500

2023-02-18T22:00+0500

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Одной из самых распространённых ошибок в питании является однообразный рацион, считает врач-диетолог Елена Соломатина.По мнению эксперта, особенно часто эта проблеме подвержены люди после 55 лет. Они питаются ограниченным набором продуктов, которые не может насытить организм всеми необходимыми веществами.Исправить эту ошибку просто, если соблюдать два правила. Во-первых, каждый день менять продукты и блюда, которые едите. Также не ешьте на ужин то же самое, чем вы обедали. Во-вторых, включите в рацион продукты с углеводами, жирами и белками, подвела итог Соломатина.Читайте также:Как сохранить кожу красивой – советы экспертаОнколог рассказал о проявляющихся во время и после еды симптомах рака

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