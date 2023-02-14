https://uz.sputniknews.ru/20230214/kak-soxranit-koju-krasivoy--sovety-eksperta--32227367.html
Как сохранить кожу красивой – советы эксперта
Как сохранить кожу красивой – советы эксперта
Врач перечислила привычки, которые сказываются на коже.
2023-02-14T07:03+0500
2023-02-14T07:03+0500
2023-02-14T07:03+0500
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Чтобы кожа дольше оставалась сияющей, нужно отказаться от вредных привычек, считает врач-хирург и специалист по репродуктивному здоровью Садхана Кала.По мнению эксперта, алкоголь, курение и жесткие диеты негативно сказываются на качестве кожи. Например, алкоголь вызывает покраснения на лице, дерматиты, розацеа и псориаз.При этом хороший сон и физическая активность позитивно влияют на здоровье кожи. Врач советует каждую неделю до 150 минут заниматься интенсивной ходьбой, избегать ультрафиолетовых лучей, стресса и жестоких диет.Также стоит исключить из ежедневного рациона сладкое мучное, газировку, чипсы и блюда с избытком специй.Читайте также:Топ-4 совета для долгой и счастливой жизниНервы на пределе: что происходит с организмом во время стресса
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как сохранить кожу красивой как избавиться от прыщей синяков под глазами мешков под глазами морщин на лбу как стать красивой красота кожи здоровье новость новости
как сохранить кожу красивой как избавиться от прыщей синяков под глазами мешков под глазами морщин на лбу как стать красивой красота кожи здоровье новость новости
Как сохранить кожу красивой – советы эксперта
Врач из Уппсальского университета в Швеции перечислила привычки, которые сказываются на состоянии кожи.
Чтобы кожа дольше оставалась сияющей, нужно отказаться от вредных привычек, считает врач-хирург и специалист по репродуктивному здоровью Садхана Кала.
По мнению эксперта, алкоголь, курение и жесткие диеты негативно сказываются на качестве кожи. Например, алкоголь вызывает покраснения на лице, дерматиты, розацеа и псориаз.
При этом хороший сон и физическая активность позитивно влияют на здоровье кожи. Врач советует каждую неделю до 150 минут заниматься интенсивной ходьбой, избегать ультрафиолетовых лучей, стресса и жестоких диет.
Также стоит исключить из ежедневного рациона сладкое мучное, газировку, чипсы и блюда с избытком специй.
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