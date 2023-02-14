https://uz.sputniknews.ru/20230214/kak-soxranit-koju-krasivoy--sovety-eksperta--32227367.html

Как сохранить кожу красивой – советы эксперта

Как сохранить кожу красивой – советы эксперта

Врач перечислила привычки, которые сказываются на коже.

2023-02-14T07:03+0500

2023-02-14T07:03+0500

2023-02-14T07:03+0500

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Чтобы кожа дольше оставалась сияющей, нужно отказаться от вредных привычек, считает врач-хирург и специалист по репродуктивному здоровью Садхана Кала.По мнению эксперта, алкоголь, курение и жесткие диеты негативно сказываются на качестве кожи. Например, алкоголь вызывает покраснения на лице, дерматиты, розацеа и псориаз.При этом хороший сон и физическая активность позитивно влияют на здоровье кожи. Врач советует каждую неделю до 150 минут заниматься интенсивной ходьбой, избегать ультрафиолетовых лучей, стресса и жестоких диет.Также стоит исключить из ежедневного рациона сладкое мучное, газировку, чипсы и блюда с избытком специй.Читайте также:Топ-4 совета для долгой и счастливой жизниНервы на пределе: что происходит с организмом во время стресса

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