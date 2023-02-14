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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Как сохранить кожу красивой – советы эксперта
Как сохранить кожу красивой – советы эксперта
Врач перечислила привычки, которые сказываются на коже.
2023-02-14T07:03+0500
2023-02-14T07:03+0500
это интересно
кожа
красота
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Чтобы кожа дольше оставалась сияющей, нужно отказаться от вредных привычек, считает врач-хирург и специалист по репродуктивному здоровью Садхана Кала.По мнению эксперта, алкоголь, курение и жесткие диеты негативно сказываются на качестве кожи. Например, алкоголь вызывает покраснения на лице, дерматиты, розацеа и псориаз.При этом хороший сон и физическая активность позитивно влияют на здоровье кожи. Врач советует каждую неделю до 150 минут заниматься интенсивной ходьбой, избегать ультрафиолетовых лучей, стресса и жестоких диет.Также стоит исключить из ежедневного рациона сладкое мучное, газировку, чипсы и блюда с избытком специй.Читайте также:Топ-4 совета для долгой и счастливой жизниНервы на пределе: что происходит с организмом во время стресса
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как сохранить кожу красивой как избавиться от прыщей синяков под глазами мешков под глазами морщин на лбу как стать красивой красота кожи здоровье новость новости

Как сохранить кожу красивой – советы эксперта

07:03 14.02.2023
© FOTO Pexels / Andrea PiacquadioУход за кожей лица
Уход за кожей лица - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.02.2023
© FOTO Pexels / Andrea Piacquadio
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Врач из Уппсальского университета в Швеции перечислила привычки, которые сказываются на состоянии кожи.
Чтобы кожа дольше оставалась сияющей, нужно отказаться от вредных привычек, считает врач-хирург и специалист по репродуктивному здоровью Садхана Кала.
По мнению эксперта, алкоголь, курение и жесткие диеты негативно сказываются на качестве кожи. Например, алкоголь вызывает покраснения на лице, дерматиты, розацеа и псориаз.
При этом хороший сон и физическая активность позитивно влияют на здоровье кожи. Врач советует каждую неделю до 150 минут заниматься интенсивной ходьбой, избегать ультрафиолетовых лучей, стресса и жестоких диет.

Также стоит исключить из ежедневного рациона сладкое мучное, газировку, чипсы и блюда с избытком специй.

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