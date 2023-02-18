https://uz.sputniknews.ru/20230218/kakuyu-pogodu-obeschayut-sinoptiki-v-pervyy-den-vyxodnyx-32338689.html

Какую погоду обещают синоптики в первый день выходных

Какую погоду обещают синоптики в первый день выходных

Какая погода будет 18 февраля на территории республики.

2023-02-18T09:08+0500

2023-02-18T09:08+0500

2023-02-18T09:08+0500

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ТАШКЕНТ, 18 фев -Sputnik. В субботу на большей части страны ожидается переменная облачность и туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10° тепла.Республика КаракалпакстанПеременная облачность. Местами небольшой снег и туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, снег. Местами небольшой снег и туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 6-11° тепла.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 6-11° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность. Местами дождь и туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность. Местами дождь и туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами дождь, снег и туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. Читайте также:Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в ТашкентеПыль в воздухе Ташкента не опасна для здоровья – Минприроды

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