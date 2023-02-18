https://uz.sputniknews.ru/20230218/kakuyu-pogodu-obeschayut-sinoptiki-v-pervyy-den-vyxodnyx-32338689.html
Какую погоду обещают синоптики в первый день выходных
Какую погоду обещают синоптики в первый день выходных
Какая погода будет 18 февраля на территории республики.
2023-02-18T09:08+0500
2023-02-18T09:08+0500
2023-02-18T09:08+0500
общество
прогноз погоды
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 фев -Sputnik. В субботу на большей части страны ожидается переменная облачность и туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10° тепла.Республика КаракалпакстанПеременная облачность. Местами небольшой снег и туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° тепла.Хорезмская областьПеременная облачность, снег. Местами небольшой снег и туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 6-11° тепла.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 6-11° тепла.Сурхандарьинская областьПеременная облачность. Местами дождь и туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность. Местами дождь и туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность. Местами дождь, снег и туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. Читайте также:Куда сходить на выходных: ТОП-10 мероприятий в ТашкентеПыль в воздухе Ташкента не опасна для здоровья – Минприроды
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прогноз погоды погода какая погода 18 февраля суббота будет ли дождь снег узбекистан ташкент сколько градусов тепло холодно новости новости
прогноз погоды погода какая погода 18 февраля суббота будет ли дождь снег узбекистан ташкент сколько градусов тепло холодно новости новости
Какую погоду обещают синоптики в первый день выходных
Какая погода будет 18 февраля на территории республики, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 фев -Sputnik.
В субботу на большей части страны ожидается переменная облачность и туман. Об этом сообщает Узгидромет.
Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10° тепла.
Республика Каракалпакстан
Переменная облачность. Местами небольшой снег и туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° тепла.
Переменная облачность, снег. Местами небольшой снег и туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 6-11° тепла.
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 5-10° тепла.
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 2° мороза, днем 6-11° тепла.
Переменная облачность. Местами дождь и туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность. Местами дождь и туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность. Местами дождь, снег и туман. Лавиноопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.