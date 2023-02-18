https://uz.sputniknews.ru/20230218/na-nejilyx-etajax-mnogoetajek-razreshat-otkryvat-detsady--32368207.html

На нежилых этажах многоэтажек разрешат открывать детсады

На нежилых этажах многоэтажек разрешат открывать детсады

Это решит проблему нехватки зданий для детсадов

2023-02-18T19:27+0500

2023-02-18T19:27+0500

2023-02-18T19:27+0500

общество

детский сад

дом

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. С 1 апреля в Узбекистане разрешат открывать детские сады на нежилых этажах многоквартирных домов, передает УзА.Также для этой цели подойдут частные дома, если закупить оборудование и создать необходимые условия.Данное решение приняли, чтобы устранить нехватку зданий и сооружений для дошкольных учреждений.Также власти отменяют ограничение по передаче в залог по банковским кредитам зданий негосударственных детских садов, построенных на арендованных участках земли.Читайте также:В столице прошел хоккейный матч для слабовидящих людей – фотоДля узбекской молодежи запустят программу "Школа жизни"

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