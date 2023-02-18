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На нежилых этажах многоэтажек разрешат открывать детсады
На нежилых этажах многоэтажек разрешат открывать детсады
Это решит проблему нехватки зданий для детсадов
2023-02-18T19:27+0500
2023-02-18T19:27+0500
общество
детский сад
дом
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. С 1 апреля в Узбекистане разрешат открывать детские сады на нежилых этажах многоквартирных домов, передает УзА.Также для этой цели подойдут частные дома, если закупить оборудование и создать необходимые условия.Данное решение приняли, чтобы устранить нехватку зданий и сооружений для дошкольных учреждений.Также власти отменяют ограничение по передаче в залог по банковским кредитам зданий негосударственных детских садов, построенных на арендованных участках земли.Читайте также:В столице прошел хоккейный матч для слабовидящих людей – фотоДля узбекской молодежи запустят программу "Школа жизни"
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на нежилых этажах многоэтажек разрешат открывать детсады детский сад в узбекистане адреса как получить место как записаться ташкент дошкольное образование новости новость культура
на нежилых этажах многоэтажек разрешат открывать детсады детский сад в узбекистане адреса как получить место как записаться ташкент дошкольное образование новости новость культура

На нежилых этажах многоэтажек разрешат открывать детсады

19:27 18.02.2023
© CC0 / Unsplash / Tanaphong ToochindaДевочка в детском саду. Иллюстративное фото
Девочка в детском саду. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2023
© CC0 / Unsplash / Tanaphong Toochinda
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По мнению властей, это решит проблему нехватки зданий для детсадов. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. С 1 апреля в Узбекистане разрешат открывать детские сады на нежилых этажах многоквартирных домов, передает УзА.
Также для этой цели подойдут частные дома, если закупить оборудование и создать необходимые условия.
Данное решение приняли, чтобы устранить нехватку зданий и сооружений для дошкольных учреждений.
Также власти отменяют ограничение по передаче в залог по банковским кредитам зданий негосударственных детских садов, построенных на арендованных участках земли.
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