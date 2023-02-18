https://uz.sputniknews.ru/20230218/na-nejilyx-etajax-mnogoetajek-razreshat-otkryvat-detsady--32368207.html
На нежилых этажах многоэтажек разрешат открывать детсады
На нежилых этажах многоэтажек разрешат открывать детсады
Это решит проблему нехватки зданий для детсадов
2023-02-18T19:27+0500
2023-02-18T19:27+0500
2023-02-18T19:27+0500
общество
детский сад
дом
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. С 1 апреля в Узбекистане разрешат открывать детские сады на нежилых этажах многоквартирных домов, передает УзА.Также для этой цели подойдут частные дома, если закупить оборудование и создать необходимые условия.Данное решение приняли, чтобы устранить нехватку зданий и сооружений для дошкольных учреждений.Также власти отменяют ограничение по передаче в залог по банковским кредитам зданий негосударственных детских садов, построенных на арендованных участках земли.Читайте также:В столице прошел хоккейный матч для слабовидящих людей – фотоДля узбекской молодежи запустят программу "Школа жизни"
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на нежилых этажах многоэтажек разрешат открывать детсады детский сад в узбекистане адреса как получить место как записаться ташкент дошкольное образование новости новость культура
на нежилых этажах многоэтажек разрешат открывать детсады детский сад в узбекистане адреса как получить место как записаться ташкент дошкольное образование новости новость культура
На нежилых этажах многоэтажек разрешат открывать детсады
По мнению властей, это решит проблему нехватки зданий для детсадов. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik.
С 1 апреля в Узбекистане разрешат открывать детские сады на нежилых этажах многоквартирных домов, передает УзА.
Также для этой цели подойдут частные дома, если закупить оборудование и создать необходимые условия.
Данное решение приняли, чтобы устранить нехватку зданий и сооружений для дошкольных учреждений.
Также власти отменяют ограничение по передаче в залог по банковским кредитам зданий негосударственных детских садов, построенных на арендованных участках земли.