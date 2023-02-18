https://uz.sputniknews.ru/20230218/v-stolitse-proshel-xokkeynyy-match-dlya-slabovidyaschix-lyudey--foto--32359177.html

В столице прошел хоккейный матч для слабовидящих людей – фото

В столице прошел хоккейный матч для слабовидящих людей – фото

В Ташкенте состоялся хоккей с тифлокомментированием.

2023-02-18T15:43+0500

2023-02-18T15:43+0500

2023-02-18T15:43+0500

спорт

хоккейный клуб "хумо"

хоккей

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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Вчера в Ташкенте в ледовом комплексе Humo Arena состоялся первый в истории Узбекистана хоккейный матч с тифлокомментированием для слабовидящих людей. Об этом сообщает Фонд развития культуры республики.Мероприятие организовал Фонд развития культуры совместно с хоккейным клубом "Хумо" при поддержке одноименного ледового комплекса.Напомним, тифлокомментирование – это детальное, но лаконичное устное описание предмета, персонажа, места и тд.Мероприятие с данным типом комментирования сопровождается устными пояснениями происходящего. Благодаря этому, зрители могут понять, что происходит без необходимости видеть картинку.Читайте также:Для узбекской молодежи запустят программу "Школа жизни"Фото: известный российский ортопед провел операции в Самарканде

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