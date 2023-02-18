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Саидов посетил один из самых пострадавших городов Турции – фото
Саидов посетил один из самых пострадавших городов Турции – фото
В ходе визита прошла встреча глав МИД Узбекистана и Турции.
2023-02-18T13:37+0500
2023-02-18T13:37+0500
2023-02-18T13:37+0500
политика
бахтиер саидов
турция
мевлют чавушоглу
министры иностранных дел
мид узбекистана
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов прибыл в Газиантеп, передает пресс-служба министра.По данным пресс-службы, в городе Саидов встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.Во время беседы узбекская сторона выразила соболезнования от имени президента и народа республики в связи с прошедшими землетрясениями, в ходе которых разрушились города и погибли люди.Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли более 39 тыс. человек, в Сирии - около 1,5 тыс. человек.Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков, спасатели продолжают разбирать завалы.Читайте также:"Турция – сильная страна": как землетрясение отразится на торговле с УзбекистаномУзбекские медики помогли более 400 пострадавшим в Турции
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Саидов посетил один из самых пострадавших городов Турции – фото
В ходе визита прошла встреча глав МИД Узбекистана и Турции. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов прибыл в Газиантеп, передает пресс-служба
министра.
По данным пресс-службы, в городе Саидов встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Во время беседы узбекская сторона выразила соболезнования от имени президента и народа республики в связи с прошедшими землетрясениями, в ходе которых разрушились города и погибли люди.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.
По последним данным, в результате катастрофы в Турции погибли более 39 тыс. человек, в Сирии - около 1,5 тыс. человек.
Узбекистан отправил в районы бедствия около 200 специалистов МЧС, кинологов и медиков, спасатели продолжают разбирать завалы.