https://uz.sputniknews.ru/20230218/spasateli-v-turtsii-nashli-pod-zavalami-doma-2-mln--32358690.html

Спасатели в Турции нашли под завалами дома $2 млн

Спасатели в Турции нашли под завалами дома $2 млн

В Турции при разборе завалов нашли крупную денежную сумму.

2023-02-18T14:40+0500

2023-02-18T14:40+0500

2023-02-18T14:40+0500

в мире

турция

землетрясение

спасатели

деньги

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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Спасатели в Газиантепе обнаружили под завалами дома $2 млн. Находку передали полиции, сообщает РИА Новости.Спасатели увидели деньги, когда вытаскивали из-под обломков жилого комплекса Ayşe-Mehmet Polat мужчину.Ранее похожий случай произошел с сотрудниками МЧС из России – они нашли $150 тыс. наличными и передали их местной полиции.Читайте также:Саидов посетил один из самых пострадавших городов Турции – фотоЧисло погибших в Турции узбекистанцев достигло четырех

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