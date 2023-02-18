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Спасатели в Турции нашли под завалами дома $2 млн
Спасатели в Турции нашли под завалами дома $2 млн
В Турции при разборе завалов нашли крупную денежную сумму.
2023-02-18T14:40+0500
2023-02-18T14:40+0500
2023-02-18T14:40+0500
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ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Спасатели в Газиантепе обнаружили под завалами дома $2 млн. Находку передали полиции, сообщает РИА Новости.Спасатели увидели деньги, когда вытаскивали из-под обломков жилого комплекса Ayşe-Mehmet Polat мужчину.Ранее похожий случай произошел с сотрудниками МЧС из России – они нашли $150 тыс. наличными и передали их местной полиции.Читайте также:Саидов посетил один из самых пострадавших городов Турции – фотоЧисло погибших в Турции узбекистанцев достигло четырех
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спасатели в турции нашли под завалами дома $2 млн землетрясения в турции сколько погибло выжило пострадавшие находки спасатели ищут ли еще людей спасли живым газиантеп ханой турция новости новость
спасатели в турции нашли под завалами дома $2 млн землетрясения в турции сколько погибло выжило пострадавшие находки спасатели ищут ли еще людей спасли живым газиантеп ханой турция новости новость
Спасатели в Турции нашли под завалами дома $2 млн
В Турции при разборе завалов снова нашли крупную денежную сумму. Подробности – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Спасатели в Газиантепе обнаружили под завалами дома $2 млн. Находку передали полиции, сообщает РИА Новости.
Спасатели увидели деньги, когда вытаскивали из-под обломков жилого комплекса Ayşe-Mehmet Polat мужчину.
"В общей сложности рядом с мужчиной были 2 миллиона долларов, спасатели передали деньги спецназу. Наши ребята в первую очередь спасают жизни, но и ценные вещи также передают полиции - это не единичный случай", - прокомментировал ситуацию глава городской пожарной службы Джафер Йылмаз.
Ранее похожий случай произошел с сотрудниками МЧС из России – они нашли $150 тыс. наличными и передали их местной полиции.