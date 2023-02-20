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В Казахстане обнаружили серую схему импорта российского зерна
В Казахстане обнаружили серую схему импорта российского зерна
Агентство финансового мониторинга республики раскрыло поставку в страну зерна для дальнейшего экспорта без согласия производителя.
2023-02-20T12:00+0500
2023-02-20T12:05+0500
в мире
казахстан
россия
зерно
контрабанда
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ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. В Казахстане власти выявили схему импорта зерна из России по фиктивным документам для дальнейшего экспорта через республику в другие страны.Незаконную схему раскрыл департамент Агентства финансового мониторинга по Павлодарской области совместно с транспортной прокуратурой региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Следствие установило, что одна из компаний за последние два года экспортировала в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан более 8,3 тыс. тонн российского зерна на $2,2 млн.Чтобы подтвердить казахстанское происхождение зерна и получить льготный экспортный тариф, фирма использовала фиктивные счета-фактуры местных крестьянских хозяйств.В результате уклонения от транзитного тарифа компания ТОО "КТЖ Грузовые перевозки" понесла ущерб в размере $ 333 тыс. В настоящее время идет досудебное расследование.Читайте также: Узбекистанские бизнесмены примут участие в международном саммите девелоперов в Казахстане
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казахстан россия зерно узбекистан серая схема импорт реэкспорт продажа поддельные документы льготный тариф
казахстан россия зерно узбекистан серая схема импорт реэкспорт продажа поддельные документы льготный тариф

В Казахстане обнаружили серую схему импорта российского зерна

12:00 20.02.2023 (обновлено: 12:05 20.02.2023)
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых, архивное фото
Уборка урожая зерновых, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Агентство финансового мониторинга республики раскрыло поставку в страну зерна для дальнейшего экспорта без согласия производителя.
ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. В Казахстане власти выявили схему импорта зерна из России по фиктивным документам для дальнейшего экспорта через республику в другие страны.
Незаконную схему раскрыл департамент Агентства финансового мониторинга по Павлодарской области совместно с транспортной прокуратурой региона, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Следствие установило, что одна из компаний за последние два года экспортировала в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан более 8,3 тыс. тонн российского зерна на $2,2 млн.
Чтобы подтвердить казахстанское происхождение зерна и получить льготный экспортный тариф, фирма использовала фиктивные счета-фактуры местных крестьянских хозяйств.
В результате уклонения от транзитного тарифа компания ТОО "КТЖ Грузовые перевозки" понесла ущерб в размере $ 333 тыс. В настоящее время идет досудебное расследование.
Читайте также: Узбекистанские бизнесмены примут участие в международном саммите девелоперов в Казахстане
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