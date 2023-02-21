https://uz.sputniknews.ru/20230221/kakie-produkty-mojno-est-i-ne-popravlyatsya--dietolog--32436857.html
Какие продукты можно есть и не поправляться – диетолог
Какие продукты можно есть и не поправляться – диетолог
Что нужно добавить в свой рацион – в нашем материале.
2023-02-21T22:00+0500
2023-02-21T22:00+0500
2023-02-21T22:00+0500
это интересно
продукты
диета
советы
эксперт
врач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0d/28049868_0:59:1125:692_1920x0_80_0_0_47658627d3832d54728fdfba3364ca48.jpg
Есть ряд продуктов, которые имеют нулевую или отрицательную калорийность, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.Также к таким продуктам можно отнести капусту, кабачки, спаржу, зелень, водоросли и сельдерей.По мнению врача, употребление продуктов с отрицательной калорийностью лучше диет. При этом стоит помнить, что данные продукты не могут сжигать жир. Они только ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение, подчеркнула Писарева.Читайте также:Диетолог рассказала о влиянии специй на похудениеВрач рассказал о смертельно опасных препаратах для похудения
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0d/28049868_63:0:1063:750_1920x0_80_0_0_f880a42eabe0fcb40ba0fa1aa3ccc3b3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
какие продукты можно есть и не поправляться диета низкокалорийные продукты мягкая диета как похудеть способы похудения какие продукты сжигают жир какие продукты помогают похудеть как похудеть здоровье советы
какие продукты можно есть и не поправляться диета низкокалорийные продукты мягкая диета как похудеть способы похудения какие продукты сжигают жир какие продукты помогают похудеть как похудеть здоровье советы
Какие продукты можно есть и не поправляться – диетолог
Что нужно добавить в свой рацион во время похудения – в нашем материале.
Есть ряд продуктов, которые имеют нулевую или отрицательную калорийность, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
"Например, в кусочке огурца 10 ккал, а на пережевывание и переваривание мы тратим 15 ккал — получается продукт с отрицательной калорийностью", — объяснила эксперт.
Также к таким продуктам можно отнести капусту, кабачки, спаржу, зелень, водоросли и сельдерей.
По мнению врача, употребление продуктов с отрицательной калорийностью лучше диет. При этом стоит помнить, что данные продукты не могут сжигать жир. Они только ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение, подчеркнула Писарева.