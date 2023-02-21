https://uz.sputniknews.ru/20230221/kakie-produkty-mojno-est-i-ne-popravlyatsya--dietolog--32436857.html

Какие продукты можно есть и не поправляться – диетолог

Какие продукты можно есть и не поправляться – диетолог

Что нужно добавить в свой рацион – в нашем материале.

2023-02-21T22:00+0500

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Есть ряд продуктов, которые имеют нулевую или отрицательную калорийность, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.Также к таким продуктам можно отнести капусту, кабачки, спаржу, зелень, водоросли и сельдерей.По мнению врача, употребление продуктов с отрицательной калорийностью лучше диет. При этом стоит помнить, что данные продукты не могут сжигать жир. Они только ускоряют метаболизм и улучшают пищеварение, подчеркнула Писарева.Читайте также:Диетолог рассказала о влиянии специй на похудениеВрач рассказал о смертельно опасных препаратах для похудения

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