https://uz.sputniknews.ru/20230221/kogda-ischeznet-lednik-sudnogo-dnya-rasskazal-klimatolog--32387678.html
Когда исчезнет "Ледник Судного дня" рассказал климатолог
Когда исчезнет "Ледник Судного дня" рассказал климатолог
Ледник Туэйтса, названный "Ледником судного дня" за размеры и скорость таяния, растает уже в следующем столетии. К чему это может привести – читайте в нашем материале.
2023-02-21T07:00+0500
2023-02-21T07:00+0500
2023-02-21T07:00+0500
это интересно
наука
лед
океан
климат
глобальное потепление
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Комплекс ледников, включая ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, растает в 22 веке. В результате, уровень Мирового океана может подняться на три метра, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.По словам специалиста, в случае наихудшего сценария развития событий, под воздействием всех возможных факторов, включая человеческий, а также теплового расширения воды, подъем уровня океана может достигнуть и пяти метров. Это приведет к тому, что обширные территории, а то и целые государства окажутся затопленными.Замедлить глобальное потепление можно. Но ограничить рост глобальной температуры на уровне 1,5 градусов Цельсия, максимум 2 градусов к 2100 году, а также снизить темпы повышения уровня Мирового океана можно только, если все страны до конца XXIвека, достигнут углеродной нейтральности (баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением с помощью технологических решений).Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что, если страны не активизируют свои усилия по снижению выбросов углекислого газа, температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса.В рамках глобальной климатической повестки, Узбекистан планирует достичь углеродной нейтральности к 2050, Россия к 2060 году.Читайте также: Ученые обнаружили останки неизвестного вида пингвина-гиганта
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климат глобальное потепление таяние льдов ледник судного дня туэйтса таяние скорость выбросы парниковых газов
климат глобальное потепление таяние льдов ледник судного дня туэйтса таяние скорость выбросы парниковых газов
Когда исчезнет "Ледник Судного дня" рассказал климатолог
Ледник Туэйтса, названный "Ледником судного дня" за размеры и скорость таяния, растает уже в следующем столетии. К чему это может привести – читайте в нашем материале.
Комплекс ледников, включая ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, растает в 22 веке. В результате, уровень Мирового океана может подняться на три метра, рассказал РИА Новости
климатолог Алексей Кокорин.
По словам специалиста, в случае наихудшего сценария развития событий, под воздействием всех возможных факторов, включая человеческий, а также теплового расширения воды, подъем уровня океана может достигнуть и пяти метров. Это приведет к тому, что обширные территории, а то и целые государства окажутся затопленными.
Замедлить глобальное потепление можно. Но ограничить рост глобальной температуры на уровне 1,5 градусов Цельсия, максимум 2 градусов к 2100 году, а также снизить темпы повышения уровня Мирового океана можно только, если все страны до конца XXIвека, достигнут углеродной нейтральности (баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением с помощью технологических решений).
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что, если страны не активизируют свои усилия по снижению выбросов углекислого газа, температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса.
В рамках глобальной климатической повестки, Узбекистан планирует достичь углеродной нейтральности к 2050, Россия к 2060 году.