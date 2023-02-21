https://uz.sputniknews.ru/20230221/kogda-ischeznet-lednik-sudnogo-dnya-rasskazal-klimatolog--32387678.html

Когда исчезнет "Ледник Судного дня" рассказал климатолог

Когда исчезнет "Ледник Судного дня" рассказал климатолог

Ледник Туэйтса, названный "Ледником судного дня" за размеры и скорость таяния, растает уже в следующем столетии. К чему это может привести – читайте в нашем материале.

2023-02-21T07:00+0500

2023-02-21T07:00+0500

2023-02-21T07:00+0500

это интересно

наука

лед

океан

климат

глобальное потепление

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Комплекс ледников, включая ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, растает в 22 веке. В результате, уровень Мирового океана может подняться на три метра, рассказал РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.По словам специалиста, в случае наихудшего сценария развития событий, под воздействием всех возможных факторов, включая человеческий, а также теплового расширения воды, подъем уровня океана может достигнуть и пяти метров. Это приведет к тому, что обширные территории, а то и целые государства окажутся затопленными.Замедлить глобальное потепление можно. Но ограничить рост глобальной температуры на уровне 1,5 градусов Цельсия, максимум 2 градусов к 2100 году, а также снизить темпы повышения уровня Мирового океана можно только, если все страны до конца XXIвека, достигнут углеродной нейтральности (баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением с помощью технологических решений).Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что, если страны не активизируют свои усилия по снижению выбросов углекислого газа, температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса.В рамках глобальной климатической повестки, Узбекистан планирует достичь углеродной нейтральности к 2050, Россия к 2060 году.Читайте также: Ученые обнаружили останки неизвестного вида пингвина-гиганта

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