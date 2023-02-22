https://uz.sputniknews.ru/20230222/berluskoni-jestko-otvetil-zelenskomu--32453441.html

Берлускони жестко ответил Зеленскому

Берлускони жестко ответил Зеленскому

Между политиками Италии и Украина произошел словесный конфликт

2023-02-22T20:10+0500

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в мире

сильвио берлускони

владимир зеленский

конфликт

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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. Бывшего главу Италии Сильвио Берлускони оскорбил упрек президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не знает, что такое бомбардировки. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее Берлускони заявил, что украинского конфликта можно было избежать, если бы Зеленский прекратил атаковать Донбасс. На это украинский лидер ответил, что он так говорит, потому что "его дом ни разу не бомбили ракетами".Однако Зеленский не учел, что политик родился в 1936 году и был свидетелем бомбардировки его родного города Милана во время Второй мировой войны.Читайте также:Трамп: мир на грани Третьей мировой войны из-за политики СШАЗапад провел перед Китаем русскую красную линию

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