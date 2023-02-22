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https://uz.sputniknews.ru/20230222/berluskoni-jestko-otvetil-zelenskomu--32453441.html
Берлускони жестко ответил Зеленскому
Берлускони жестко ответил Зеленскому
Между политиками Италии и Украина произошел словесный конфликт
2023-02-22T20:10+0500
2023-02-22T20:10+0500
в мире
сильвио берлускони
владимир зеленский
конфликт
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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. Бывшего главу Италии Сильвио Берлускони оскорбил упрек президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не знает, что такое бомбардировки. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее Берлускони заявил, что украинского конфликта можно было избежать, если бы Зеленский прекратил атаковать Донбасс. На это украинский лидер ответил, что он так говорит, потому что "его дом ни разу не бомбили ракетами".Однако Зеленский не учел, что политик родился в 1936 году и был свидетелем бомбардировки его родного города Милана во время Второй мировой войны.Читайте также:Трамп: мир на грани Третьей мировой войны из-за политики СШАЗапад провел перед Китаем русскую красную линию
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берлускони жестко ответил зеленскому зеленский упрекнул заявил сказал киев украина киевский режим политика италия бывший премьер италии новости политики политика новость
берлускони жестко ответил зеленскому зеленский упрекнул заявил сказал киев украина киевский режим политика италия бывший премьер италии новости политики политика новость

Берлускони жестко ответил Зеленскому

20:10 22.02.2023
© Sputnik / Алексей ВитвицкийБывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Архивное фото.
Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Архивное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Между экс-премьером Италии и действующем президентом Украины произошел словесный конфликт.
ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. Бывшего главу Италии Сильвио Берлускони оскорбил упрек президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не знает, что такое бомбардировки. Об этом сообщает РИА Новости.
"Что знает этот синьор обо мне? Ничего он не знает! Я ребенком пережил бомбардировки", — сказал итальянский политик.
Ранее Берлускони заявил, что украинского конфликта можно было избежать, если бы Зеленский прекратил атаковать Донбасс. На это украинский лидер ответил, что он так говорит, потому что "его дом ни разу не бомбили ракетами".
Однако Зеленский не учел, что политик родился в 1936 году и был свидетелем бомбардировки его родного города Милана во время Второй мировой войны.
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